Andrew Wiggins dans la peau du troisième « Splash Brother »

Golden State a assuré cette nuit face à des Clippers privés de la paire Leonard-George (124-107). Les Warriors ont notamment pu bénéficier de l’apport d’Andrew Wiggins, en grande forme et auteur de sa meilleure prestation de la saison avec 31 points.

Très efficace (12/18 aux tirs), il s’est à nouveau distingué par son adresse extérieure avec un joli 6/10 de loin. Un coup de chaud opportun alors que la paire Curry-Thompson n’a pas spécialement flambé, tandis que Jordan Poole a vécu un vrai cauchemar, à 0/8 derrière l’arc. Un coup de chaud qui se répète puisqu’il avait déjà signé un 6 sur 11 à 3-points face aux Rockets.

C’est aussi l’occasion pour Steve Kerr de rappeler à quel point son ailier est précieux dans son dispositif, des deux côtés du parquet.

« Il shoote incroyablement bien. Il est tellement régulier dans ses tirs et depuis la ligne à 3-points, on peut voir à quel point il est à l’aise dans notre attaque, à régulièrement se projeter vers le cercle », a déclaré le coach des Warriors après le match. « Il en est arrivé à un point où il est très à l’aise avec ses coéquipiers et la façon dont on joue. Et de l’autre côté du terrain, il prend toujours le meilleur extérieur de l’équipe adverse. Donc Wiggs est fantastique ».

Le symbole de la montée en puissance des Warriors

Le collectif a tourné à plein régime (36 passes décisives) et Andrew Wiggins a tiré son épingle du jeu. Toujours modeste alors que son coéquipier Stephen Curry le voit à nouveau comme All-Star, l’ailier sait que c’est par la diversité de ses armes derrière le tandem Curry-Thompson que passera aussi le salut des Warriors.

« Chaque match sera différent. Steph restera toujours Steph. Mais ce soir, le ballon a bien circulé, a trouvé les bonnes personnes, et on a pu mettre quelques tirs », a modestement rappelé le MVP de la rencontre, estimant qu’il peut être encore meilleur à l’avenir. « On a encore du travail ».

Pour Stephen Curry aussi, la performance d’Andrew Wiggins illustre la montée en puissance du collectif.

« Notre plein potentiel, c’est lorsque tout le monde est impliqué, et défend fort pour nous procurer des situations offensives faciles, et avec ce gars, qui espace le terrain, qui tire à un gros volume, ça fait que le ballon commence à tourner et ça devient difficile à défendre. On est en train de montrer plus de régularité là-dessus. Il faut continuer à tout mettre en œuvre », a souligné le meneur de Golden State.

Dans les faits, les Warriors restent sur six victoires en huit matches, dont trois de suite. Quant à Andrew Wiggins, il est d’une justesse impressionnante en novembre avec 54% aux tirs, dont 46% à 3-points. Il prend moins de tirs qu’en octobre, mais il tourne à 19 points par match, au lieu de 17.

Seul reproche : il n’attaque plus assez le cercle, et il shoote peu de lancers. Pire, il est maladroit dans cet exercice avec un modeste 56% sur la ligne.