Coby White encore « clutch »

Zach LaVine serre les poings tandis que Nikola Vucevic lève un bras au ciel. Les deux hommes saluent Coby White qui vient de planter un tir primé dans le corner, sur une parfaite fixation/passe de DeMar DeRozan. Ce tir, converti à 46 secondes de la fin du match à Milwaukee, permet à Chicago de compter trois points d’avance (109-112).

Ce shoot à 3-points intervient surtout une trentaine de secondes après un autre panier primé du même joueur, dans le corner opposé, et après une bonne fixation d’Alex Caruso cette fois. Ce dernier a ensuite enchaîné en défense en provoquant un passage en force de Giannis Antetokounmpo.

Reste que Coby White, auteur de 14 points au total (5/10 au total dont 4/7 de loin), 3 interceptions, 2 rebonds et 2 passes, a été l’homme de cette fin de rencontre remportée difficilement par les Bulls. « Mes coéquipiers m’ont fait confiance. Ils ont fait le bon choix. J’étais ouvert et ils m’ont trouvé. Cela n’avait rien de spécial, j’ai finalement converti quelques tirs », énumère modestement le shooteur, qui revient d’une période de huit matchs sans jouer en raison d’une gêne à la cuisse.

« C’est Cob. J’ai la plus grande confiance en Cob à chaque fois qu’il shoote. Je lui dis tout le temps que s’il en rate un, deux ou trois, il doit continuer à tirer. Il a cette capacité à devenir chaud. À tout moment du match, je cherche Cob. Sur le tir qu’il a rentré dans le coin, je savais que si son défenseur (ndlr : Giannis en l’occurrence) venait sur moi, j’allais le trouver et il allait sanctionner. C’est ce qu’il fait », décrit très justement DeMar DeRozan.

Besoins en shoot extérieur

Pour ce dernier, son coéquipier « a changé la rencontre » et change, de manière générale, la façon de défendre des adversaires lorsque le meneur/arrière est capable de prendre feu. « Il a fait ça toute sa carrière. Il reste prêt, il est confiant. Il n’a pas peur de prendre ou de rater un tir. C’est ce que j’ai toujours respecté chez lui. Ce n’est pas nouveau, il l’a déjà fait auparavant », félicite aussi Zach LaVine.

Leur coach Billy Donovan avait décidé de renvoyer le shooteur à environ quatre minutes de la fin, en remplacement d’Ayo Dosunmu, auteur d’un vilain ballon perdu (une étrange passe « en retrait » vers Zach LaVine) après des lancers-francs ratés par Brook Lopez.

Aussi, le technicien en chef a senti que son équipe avait besoin d’un coup de jus offensif à ce moment.

« Avec la façon dont DeMar était défendu, j’ai pensé qu’il aurait besoin de gars autour de lui à qui il pourrait envoyer le ballon. Je me suis dit que (White) aurait quelques opportunités et qu’il pourrait nous aider », livre Billy Donovan qui aime la « résilience » de son joueur qui « ne se laisse pas trop abattre ». Et ceci, même en ne shootant qu’avec 27% de réussite depuis le début de saison…

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 26 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.3 0.5 1.2 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.7 2.9 2.8 1.7 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 37 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 Total 348 29 42.7 36.9 84.8 0.4 3.3 3.6 3.7 2.1 0.6 1.7 0.2 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.