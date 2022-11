Malik Beasley espère être dans les plans d’Utah

L’avenir de Malik Beasley au Jazz ne dépend pas de lui. La franchise de Salt Lake City dispose d’une « team option » à hauteur de 16,5 millions de dollars pour la saison prochaine. S’il est encore compliqué de voir à quel point le début de saison surprise de l’équipe va modifier les plans de Danny Ainge, le joueur de 25 ans aimerait beaucoup que son club active cette option.

« Je suis très reconnaissant pour ce point de chute depuis que je suis arrivé ici. Il y a beaucoup de gens formidables dans l’Utah et une super base de supporters. C’est l’occasion parfaite de montrer que je suis un homme changé dans l’Utah », décrit le joueur, en faisant sans doute référence à ses récents démêlés avec la justice.

L’arrière dit ne pas savoir pourquoi « les joueurs de renom ne viennent généralement pas » dans l’Utah. Lui, il semble s’y éclater. Avec un peu moins de 14 points par match, il s’épanouit dans un rôle qu’il a déjà occupé par le passé, chez les Nuggets ou les Wolves.

Si bien qu’il ne cache pas qu’il a le trophée de meilleur 6e homme de l’année dans un coin de la tête. À l’entame de la saison, il s’imaginait même pouvoir s’inviter au match des étoiles. « Mais le coach veut que je mène l’équipe en sortant du banc. En tant que vétéran, je peux le faire et comprendre le rôle. Je suis à un stade de ma carrière où je veux gagner de l’argent, mais aussi gagner. Je suis prêt à sacrifier le statut de titulaire et à faire de mon mieux pour prouver que nous sommes tous dans le même bateau. »

« Je vise la lune, pour pouvoir au moins obtenir les étoiles »

À défaut de pouvoir s’inviter au All-Star Game, ce qui est rarissime pour un remplaçant, l’arrière s’imagine être convié au concours de tirs 3-points. Avec 41% de réussite cette saison, son record en carrière, il se pose en candidat légitime. « Je sentais que je le méritais l’année dernière », pense même le shooteur qui tournait à 38% à l’époque.

Le jeune papa estime par ailleurs que si son équipe continue à gagner, Lauri Markkanen et Jordan Clarkson pourraient décrocher leur première étoile. « Si on termine premiers ou seconds, on peut m’envoyer aux concours à 3-points et Kelly Olynyk au ‘skills challenge’. Dans les vestiaires ou dans l’avion, on se dit toujours que nous sommes tous les quatre les plus susceptibles d’obtenir ces honneurs. »

Mais au-delà de ces distinctions individuelles potentielles, l’arrière vise l’objectif suprême. « Je veux absolument gagner un titre. C’est ma priorité numéro un depuis que je suis dans la ligue, au-delà d’être All-Star. Individuellement, je veux quelques distinctions, peut-être celui de joueur du mois une fois ou être All-Star. Je me fixe des objectifs élevés. J’ai toujours rêvé d’être MVP des Finals. Je vise la lune, pour pouvoir au moins obtenir les étoiles », termine-t-il joliment.