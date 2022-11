Malik Beasley, un papa qui fait des dégâts

Carnet rose à Utah puisque les Beasley ont accueilli une petite Mia il y a 10 jours, petite soeur de Makai qui a trois ans. La fille de Malik Beasley est née au milieu d’un « road trip » à l’Est, entre deux matches face aux Hawks et aux Wizards, et paradoxalement, c’est au moment où les nuits sont plus courtes que le 6e homme du Jazz joue son meilleur basket avec 20 points de moyenne depuis six matches. Le tout avec une grosse adresse générale : 51% aux tirs, dont 47% à 3-points. L’ancien joker des Wolves est même devenu l’un des shooteurs les plus prolifiques à 3-points avec près de 11 tentatives par match depuis la naissance de Mia.

« C’est vrai que c’est difficile… J’essaie juste de m’en sortir… » raconte Malik Beasley, qui avait quitté ses coéquipiers en plein « road trip » pour assister à la naissance. Ce manque de sommeil lui réussit tellement bien qu’il vient, coup sur coup, de réussir ses deux meilleurs perf’ de la saison avec 27 points face aux Suns, suivis de 29 points à Portland. À chaque fois, des victoires, et des tirs importants pour faire la différence.

« C’était incroyable » commente Mike Conley. « Sa capacité à vivre cette expérience, à reprendre l’avion, à revenir jouer et à être aussi bon… Cette capacité à équilibrer son engagement envers l’équipe, sa famille. C’est juste génial de le voir faire tout ça à la fois. Je sais que c’est difficile et que nous lui demandons beaucoup, mais il est génial. »

Des progrès en défense

Quand un journaliste lui demande son secret, Beasley répond d’un mot : l’adrénaline. Même son court passage comme titulaire ne le perturbe pas, et il profite des systèmes de Will Hardy pour briller, et prouver qu’il n’est pas qu’un shooteur à 3-points.

« On peut voir que sa croissance augmente » témoigne Collin Sexton. « On va en avoir besoin, surtout à l’extérieur. Et puis, sur le plan défensif, il communique et joue vraiment bien. » Mêmes impressions chez Mike Conley : « Il est juste très agressif des deux côtés du terrain. Evidemment, il va trouver ses tirs et les mettre, et il va trouver des endroits pour être agressif. Mais défensivement, il s’est aussi amélioré et il est agressif sur le ballon. »

Fatigué ou pas, Malik Beasley n’a rien changé à sa routine et son jeu, et ce sont juste de meilleurs automatismes avec ses coéquipiers qui lui permettent d’évoluer au niveau d’un possible meilleur sixième homme de l’année.

« Ils ont dit ça sur moi ? » demande-t-il à propos des compliments de ses coéquipiers. « C’est super à entendre ! Je me défonce du mieux que je peux sur les meilleurs joueurs. Ensuite, la balle commence à entrer de manière plus régulière. Je n’ai pourtant rien changé. Que je marque 2 ou 30 points, je garde toujours la même routine. Au final, les chiffres s’équilibrent toujours. Et les chiffres se sont équilibrés. Alors j’essaie simplement d’aller de l’avant. »