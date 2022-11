À Milwaukee, on aimerait que Giannis Antetokounmpo soit mieux protégé par les arbitres

Il y a d’abord eu ce vilain geste de Joel Embiid. Alors que Giannis Antetokounmpo filait en contre-attaque, le pivot des 76ers lui a assené un coup de coude dans l’estomac. Les arbitres ont sanctionné le mis en cause d’une faute flagrante de niveau I. Puis trois jours plus tard, le Grec était chaleureusement accueilli dans la raquette des Blazers, par les bras de Jerami Grant et de Justise Winslow…

Pour son coach, Mike Budenholzer, cela commence à faire beaucoup. « L’autre soir à Philadelphie, il a pris un gros coup, (les arbitres) n’ont pas aggravé la faute (ndlr : en flagrante de niveau 2). Je crois que la ligue doit examiner les coups que Giannis prend parfois, la ligue doit le protéger. Ce n’est pas seulement lui, tout le monde prend ces coups. La ligue doit protéger les joueurs », réclame le technicien.

It really is a mystery why Giannis shoots so many free throws pic.twitter.com/65epWWry49 — Hoops (@HoopMixOnly) November 22, 2022

Giannis Antetokounmpo aime le basket physique

Selon lui, le contact subi face aux Blazers n’aurait pas dû être sanctionné d’une simple faute. « Je ne vois pas comment ce n’est pas une faute flagrante. Je n’ai pas vu les ralentis de l’action depuis, ou sur le moment, si la salle l’a montrée. Mais quand cela se joue au-dessus de l’épaule et que vous enveloppez quelqu’un, cela ne ressemble pas à un geste de basket mais à une flagrante », poursuit le coach des Bucks.

Celui-ci réclame plus de protection alors que sa star est déjà le joueur qui se rend le plus souvent, devant Luka Doncic, sur la ligne des lancers-francs avec un peu moins de 13 tentatives par match. Giannis Antetokounmpo, qui ne tourne qu’à 57.5% sur cette ligne, n’y a jamais passé autant de temps depuis le début de carrière.

Après cette rencontre face à Portland, le Grec dit ne pas ressentir de douleur malgré ces contacts.

« J’ai pris beaucoup de coups physiques, je tombe toujours et je me relève. Au final, c’est du basket. Je l’ai dit plusieurs fois, j’aime jouer physique. Cela réveille mon feu sacré. Peu de gens aiment être touchés […] mais j’aime ça quand c’est le cas. Cela me donne l’impression d’être dans le match, d’être dedans. Ça fait partie de mon jeu, ça fait partie du basket », relativise le MVP dont le physique aujourd’hui, pour encaisser les chocs, n’a plus grand-chose à voir avec celui de son arrivée dans la ligue.