LeBron James de retour vendredi, contre les Spurs ?

On n’a pas vu LeBron James sur les parquets depuis le 9 novembre et une rencontre face aux Clippers. La star des Lakers avait alors marqué 30 points mais aussi quitté ses coéquipiers dans la défaite des siens.

Deux semaines plus tard, le quadruple champion est toujours à l’infirmerie à cause de cette blessure aux adducteurs et il a raté cinq matches de suite. Heureusement pour lui, Anthony Davis a porté les Lakers en son absence, en compilant des chiffres monstrueux.

Ce vendredi, Los Angeles se déplace à San Antonio et d’après notre confrère Chris Haynes, qui s’est exprimé sur TNT, LeBron James va signer son retour dans le Texas face aux Spurs.

Et ainsi pouvoir continuer sa quête pour devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA : il lui manque toujours 1 077 points pour dépasser Kareem Abdul-Jabbar et prendre la première place.