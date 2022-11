Monstrueux dans la peinture, Anthony Davis empile les chiffres historiques !

Statistiquement, c’est peu dire qu’Anthony Davis affole les compteurs depuis une dizaine de jours.

Déjà, il surfe actuellement sur une série de quatre matchs consécutifs avec au moins 30 points et 15 rebonds, ce qui n’avait été réussi que par les illustres Elgin Baylor (sept fois) et Shaquille O’Neal (1999) dans l’histoire des Lakers.

Ensuite, contre Phoenix cette nuit, « AD » a sans doute affiché l’une des lignes de stats les plus impressionnantes de l’histoire, tout simplement inédite depuis la prise en compte des interceptions et des contres en 1973 : 37 points, 21 rebonds, 5 interceptions et 5 contres !!! Le tout à 11/17 aux tirs et 15/16 aux lancers-francs…

« Je n’ai besoin d’aucune motivation. Simplement, je vais sur le terrain et je joue mon jeu. En fait, je pense que j’ai juste trouvé mon rythme », réagissait-il après coup, à propos de son état de forme actuel, ajoutant que ses douleurs au dos étaient enfin derrière lui.

Une performance unique, pour un joueur « unique en son genre »

Hakeem Olajuwon, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal, David Robinson, Charles Barkley, Bob McAdoo… Depuis 50 ans, de nombreux intérieurs ont eu l’habitude de noircir à outrance la feuille de stats, mais jamais personne n’avait atteint les chiffres d’Anthony Davis. Bien évidemment, cela s’est parfois joué à quelques unités près, mais c’est le jeu au niveau de ces accomplissements statistiques.

Malgré la défaite, la première des Lakers en quatre matchs, et une petite alerte au poignet en première mi-temps, le « monosourcil » le plus célèbre de la ligue confirme qu’il est revenu à son tout meilleur niveau cette saison.

Après quinze matchs, il affiche ainsi 26.4 points, 12.4 rebonds, 2.4 passes, 2.1 interceptions et 2.1 contres de moyenne, à 56% aux tirs et 83% aux lancers. Des statistiques dignes de ses plus belles années aux Pelicans, voire de sa première à Los Angeles.

« Les derniers matchs parlent pour lui. C’est le joueur qu’il a toujours été, je sais à quel point il est talentueux », confiait à son sujet Monty Williams, l’entraîneur des Suns, qui l’avait justement coaché à New Orleans.

« Il est unique en son genre. Il a toujours été comme ça, capable d’imprimer son jeu de bien des façons », déclarait de son côté Russell Westbrook, l’un de ses partenaires privilégiés sur pick-and-roll.

Le nouveau patron des Lakers ?

En effet, depuis quatre matchs, Anthony Davis tourne carrément à 35.5 points, 18.3 rebonds, 2.0 passes, 2.3 interceptions et 2.3 contres de moyenne, à 62% aux tirs et 92% aux lancers…

Juste colossal, d’autant qu’il ne donne pas l’impression de forcer et qu’il semble (enfin) avoir compris qu’il valait mieux, pour son équipe comme pour lui, qu’il domine dans la peinture, en oubliant d’envoyer des shoots à 3-pts, pour ne pas dire des briques (19% de réussite dans l’exercice, depuis deux ans).

Et pour la petite anecdote, avant « AD », seuls deux joueurs ont déjà affiché un 35/18/2/2/2 de moyenne sur quatre matchs : Hakeem Olajuwon, entre février et mars 1990, puis… Anthony Davis himself, en février 2018.

En outre, l’octuple All-Star peut devenir le seul joueur de l’histoire à tourner à minimum 25 points, 10 rebonds, 2 interceptions et 2 contres de moyenne, sur une saison entière…

Autant d’exemples qui prouvent qu’Anthony Davis reste l’un des meilleurs intérieurs de la ligue, quand il est sur ses deux jambes, agressif et que son équipe joue pour lui, en le mettant dans les meilleures dispositions pour qu’il brille. En espérant désormais que ça dure, et qu’il maintienne cette mentalité avec le retour de LeBron James.