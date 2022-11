Paul Reed sous son meilleur jour face aux Nets

Avec leurs trois meilleurs marqueurs (Joel Embiid, Tyrese Maxey et James Harden) sur la touche, les 76ers étaient tout sauf les grands favoris de cette rencontre face aux Nets. Pour compenser l’absence de son pivot superstar, Doc Rivers avait opté pour Montrezl Harrell dans son cinq majeur. Celui-ci a été bien moins étincelant que le troisième homme de la rotation à ce poste, Paul Reed.

« Ils ont été supers. C’était une bonne combinaison. Trez a été bon lors de son premier passage, et puis j’ai trouvé qu’il n’avait plus la même énergie. Alors que selon moi, Paul a gardé l’énergie tout au long du match et c’est pourquoi on l’a gardé (sur le parquet) », analyse le coach des Sixers.

En 16 minutes de jeu, l’ancien 6e homme des Clippers, dont la production statistique est en chute libre cette saison, a dû se contenter de 6 points et 7 rebonds avec une faible réussite aux tirs (2/8) et -10 au score lorsqu’il était en jeu.

Là où son remplaçant a effectivement déployé une énergie folle sur 31 minutes : 19 points (7/9 aux tirs), 10 rebonds, 3 interceptions et 2 contres. Et surtout, un +21 à la marque.

« Bball Paul »

« Bball Paul (ndlr : son surnom) ! », s’enthousiasme De’Anthony Melton, un autre facteur X cette nuit (22 points), avant de développer : « Un bon petit match à 19 points et 10 rebonds. Il a été actif et c’est ce dont on avait besoin des deux côtés du parquet. Obtenir des rebonds offensifs, jouer en transition, nettoyer le cercle, poser des écrans et couper : il a été génial ce soir. »

« Il est si jeune et il joue avec beaucoup de cœur », complète Tobias Harris en vantant les qualités défensives de son coéquipier de 23 ans et ses bonnes lectures sur le « pick-and-roll ». L’intérieur n’avait pas inscrit plus de… 2 points en match cette saison. Cette nuit, il a sauté sur l’occasion pour poster son deuxième double-double en carrière.

Malgré quelques maladresses dans le dernier quart-temps (2 ballons perdus), il a sanctionné la raquette peu épaisse des Nets. On l’a d’ailleurs vu plus d’une fois s’imposer sous le cercle face à son ancien coéquipier, Ben Simmons. Mais Paul Reed écarte l’idée d’une motivation supplémentaire liée au fait d’affronter l’Australien. « Non, c’était sympa de jouer contre lui mais je voulais gagner. Je savais que l’équipe en avait besoin. »

Avec la durée incertaine de l’absence de Joel Embiid, les 76ers auront encore besoin de ce genre de performance.