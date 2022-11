Blessé, Joel Embiid va rater les retrouvailles avec Ben Simmons

Il avait prévenu que ce n’était « qu’un match comme un autre au calendrier« , et finalement, Joel Embiid va rater la réception des Nets mardi soir, et donc les retrouvailles avec Ben Simmons.

Selon le communiqué publié par les Sixers, le pivot camerounais souffre d’une entorse du médio-pied gauche, et il sera absent pour le back-to-back face aux Nets et aux Hornets.

Joel Embiid s’est blessé bêtement face aux Wolves puisque c’est son coéquipier Georges Niang, sur une contre-attaque, qui lui est retombé sur le pied. Les Sixers précisent que la blessure sera de nouveau examinée après ces deux rencontres, et peut-être que l’indisponibilité de Joel Embiid pourrait se prolonger.

Pour ce grand retour de Ben Simmons à Philadelphie, on se demande à quoi va ressembler le cinq des Sixers puisque Doc Rivers doit déjà faire sans James Harden et Tyrese Maxey, et sans doute Tobias Harris.