Joel Embiid n’en fait pas des tonnes avec les retrouvailles avec Ben Simmons

Battus samedi soir par les Wolves, les Sixers vont profiter de trois jours de repos. Ce ne sera pas du luxe puisque l’équipe cumule les pépins, et mardi soir, pour leur prochain match, les coéquipiers de Joel Embiid recevront les Nets. Et qui dit « Nets » dit… « Ben Simmons » ! Pour la première fois depuis son retentissant transfert, le meneur australien va retrouver ses anciens coéquipiers, son ancien public, et l’accueil s’annonce bouillantissime. Mais Joel Embiid assure que ce ne sera un match comme un autre.

« C’est un match de plus dans le calendrier », minimise le pivot de Philadelphie. « Je ne connais pas ces gars-là. Je n’ai rien contre eux. C’est Brooklyn contre Philadelphie. J’espère que je me sentirai mieux pour ce match. C’est le même objectif : essayer de gagner. Bien sûr, nous avons beaucoup de joueurs en moins en ce moment, et il faudra donc trouver des solutions. »

Un journaliste insiste en rappelant que ça ne peut pas être un match comme les autres puisqu’il y a Ben Simmons dans le camp adverse.

« Il y a beaucoup de vécu, mais il n’y a pas vraiment de vécu » nuance-t-il. « C’est juste un match comme les autres. Je sais que tout le monde va faire tout un tas d’histoires sur tout ce qui s’est passé avec les joueurs partis là-bas, et ceux arrivés ici. Mais ils ne jouent même pas, et tout va bien se passer. »