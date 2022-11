Parfois oublié sur le banc, Cedi Osman envoie des messages à son coach

Il n’est pas dans la situation d’un Evan Fournier ou de l’un des frères Hernangomez, mais Cedi Osman a bien du mal à trouver sa place dans la rotation des Cavaliers cette saison. L’équipe est très ambitieuse, et la venue de Donovan Mitchell a modifié les rotations de JB Bickerstaff, et surtout la distribution des « ticket shoots ».

Le Turc se retrouve 8e ou 9e homme et c’est une vraie régression pour lui. Vendredi, dans un match à deux prolongations face aux Hornets, il n’a joué que 7 minutes, disputées uniquement en première mi-temps. Auteur d’un zéro pointé, il est ainsi resté assis toute la deuxième mi-temps, et pendant les deux prolongations.

Deux soirs plus tard, dans la facile victoire face au Heat, il signe le meilleur match de saison avec 20 points (record de la saison) et 12 rebonds (record en carrière) et un +/- de +39 ! Cette nuit, rebelote avec 23 points contre les Hawks. Caris LeVert n’est pas là, Kevin Love joue avec une fracture au pouce droit, et Cedi Osman a saisi sa chance.

Une énergie contagieuse

« Il était prêt à jouer. Voilà ce que je vais dire » réagit Bickerstaff. « Il fait partie de ces gars dont nous dépendons pour son état d’esprit et son énergie, et nous savons à quel point il nous tire vers le haut. Vendredi soir (face aux Hornets), il n’avait pas beaucoup joué et je pense qu’il voulait montrer qu’il allait tirer profit de ses minutes. »

Pour Isaac Okoro, Cedi Osman est « électrique« . « Quand il est chaud, il est bouillant » ajoute l’arrière à propos de son coéquipier. « On l’a vu en deuxième mi-temps. Lorsqu’il met un 3-points, il n’en met pas qu’un… Il en a mis trois de suite, et c’est contagieux. Il a commencé à voler des ballons, à créer pour les autres. Quand il apporte cette énergie, c’est juste contagieux. »

Parmi les joueurs qui le soutiennent, il y a Donovan Mitchell, et il partage ce qu’il a dit à son camarade après la victoire obtenue face au Heat. « Je lui ai dit que la chose la plus importante était de continuer à être agressif. Personnellement, je n’ai jamais été dans cette situation où l’on joue certains matchs et d’autre pas… Je ne peux donc pas l’imaginer. Je ne peux pas m’imaginer gérer des fluctuations de ce genre. Mais je lui ai dit : ‘Au final, nous te faisons tous confiance. Tu vas faire des choses positives. Tu vas faire des choses négatives. Mais continue à être agressif des deux côtés du terrain’. »

« Une étincelle », « une bougie d’allumage »…

Cette nuit, Cedi Osman a enchaîné avec un nouveau match à 20 points et plus, et cette fois, c’est Darius Garland qui le félicite et lui apporte son soutien. « Sa confiance est en train de progresser. Il a du temps de jeu et il en profite. Il tire le meilleur parti de ses minutes. Il est très efficace sur le terrain. Il se bat des deux côtés. C’est quelque chose dont nous avons besoin, comme une étincelle. Nous sommes heureux qu’il soit dans un bon état d’esprit en ce moment. Nous avons juste besoin qu’il reste comme ça et qu’il apporte cette énergie chaque soir pour nous. »

Pour JB Bickerstaff, la situation de Cedi Osman « n’est pas facile » mais il le remercie de toujours répondre présent.

« Nous avions parlé avant le match de la façon avec laquelle les gars veulent être ici et faire partie du projet. Quand votre moment arrive, il faut donner le meilleur de vous-même et Cedi en un exemple de plus. Il veut faire partie de cette équipe. Il veut aider. Il veut être sur le terrain. Quand on va faire appel à lui, il va nous donner tout ce qu’il a et c’est tout à son honneur. C’est une bougie d’allumage. Il dégage une énergie bizarre que les joueurs et les supporters adorent. J’ai vu une différence dans son approche cette année dans les moments difficiles. Je pense que c’est une forme de progression pour lui. Accepter et prendre conscience de qui vous êtes, vous sacrifier pour quelque chose de plus grand que vous, mais quand votre numéro est appelé, être prêt. »

Au final, Cedi Osman ne veut pas faire de vagues. Il fait son boulot, en essayant de rester positif. « A chaque fois qu’on fera appel à moi, je serai prêt et j’essaierai d’apporter le meilleur à l’équipe. Je suis heureux d’avoir pu le faire ce soir et, je l’espère, tous les autres soirs. Je sais que lorsque j’apporte de l’énergie, je peux aider l’équipe, c’est pourquoi je dois rester prêt. Rester positif, c’est la seule chose que je puisse contrôler. »