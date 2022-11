Cleveland enchaîne et se venge d’Atlanta

À égalité sportivement avant la rencontre (10 victoires et 6 défaites), les Cavaliers et les Hawks se disputaient cette nuit une place dans le Top 3 de la conférence Est.

Place à laquelle sont désormais installés les coéquipiers de Donovan Mitchell (29 points, 9 passes, 3 interceptions) et Darius Garland (26 points, 9 passes, mais 8 pertes de balle), victorieux de Trae Young (25 points, 10 passes, mais 6 pertes de balle) et consorts, de manière assez logique (114-102).

Un succès, le troisième de rang, qui aura accessoirement le mérite de consoler les joueurs de Cleveland, éliminés par leurs homologues d’Atlanta lors du dernier play-in, aux portes des playoffs. Et qui a été acquis sans que les hommes de J.B. Bickerstaff ne tremblent réellement dans cette partie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le backcourt de Cleveland plus fort que celui d’Atlanta. Donovan Mitchell et Darius Garland d’un côté, Trae Young et Dejounte Murray de l’autre : on peut dire que les amateurs d’arrières au jeu spectaculaire étaient plutôt servis cette nuit. Le duo Mitchell/Garland (55 points et 18 passes en cumulé) est d’ailleurs sorti vainqueur de son duel avec la paire Young/Murray (36 points et 16 passes en cumulé). Intenables de loin comme de près, agressant constamment la défense adverse, les joueurs des Cavs étaient juste trop solides, complices et affûtés pour un Young esseulé côté Hawks, car abandonné par Murray.

— L’attaque de Cleveland a carburé. Portés par Donovan Mitchell et Darius Garland, donc, les hommes de J.B. Bickerstaff ont séduit sur le plan offensif. Rapidement en rythme au tir et dominateurs près du cercle, ils ont terminé cette rencontre avec de superbes pourcentages de réussite : 60% (!) au shoot, 53% à 3-pts et 87% aux lancers-francs. Preuve de cette soirée où tout allait pour le mieux pour les Cavs, de ce côté du parquet. Tout, ou presque, car il ne faut pas oublier que leurs 20 pertes de balle les ont longtemps empêchés de prendre le large pour de bon, au tableau d’affichage.

TOPS/FLOPS

✅ Onyeka Okongwu. Plus que John Collins (16 points) ou AJ Griffin (17 points), aussi intéressants sur certaines séquences, le pivot des Hawks a signé des entrées remarquées en provenance du banc. Auteur d’un beau double-double (18 points et 10 rebonds en 20 minutes), il a su davantage apporter que Clint Capela (4 points et 11 rebonds en 27 minutes), celui qui le devance dans la rotation de Nate McMillan. Mobile, athlétique, opportuniste et énergique, le joueur de 21 ans influe de chaque côté du parquet et il s’entend surtout très bien avec Trae Young dans le jeu, son pourvoyeur de ballons préféré.

✅ Cedi Osman. En sortie de banc, le Turc s’est imposé comme le troisième homme-clé des Cavaliers en attaque, après Darius Garland et Donovan Mitchell, bien sûr. Auteur de 23 points en 28 minutes, à 8/10 au shoot (dont 3/4 à 3-pts), il a confirmé sa belle sortie de la veille (20 points et 12 rebonds), n’hésitant jamais à dégainer de loin ou s’engouffrer dans la peinture, dès que les défenseurs des Hawks lui ont laissé un semblant d’espace. Un joli coup de boost, sans Caris LeVert et avec un Kevin Love diminué par sa blessure à la main.

⛔ Dejounte Murray. Comme évoqué plus haut, l’ex-meneur des Spurs est passé complètement à côté de son match cette nuit : 11 points et 6 passes en 37 minutes, mais à 4/18 aux tirs (dont 1/4 à 3-pts) et avec 4 pertes de balle. Attendu de pied ferme dans ce duel de backcourts All-Star, mais bien gêné par les défenseurs adverses, il s’est ainsi déchiré en beauté, sans jamais trouver son rythme de la soirée ou même réussir ce qu’il a entrepris. Impossible, dans de telles conditions, de repartir avec autre chose qu’une défaite et des regrets, pour ne pas dire de la frustration…

LA SUITE

Cleveland (11-6) : réception de Portland, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h00).

Atlanta (10-7) : réception de Sacramento, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h30).