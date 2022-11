Les Knicks ne veulent pas lâcher de premier tour de Draft pour transférer Evan Fournier

Un transfert et ça repart ? Pour Evan Fournier, cela semble être la seule solution pour se sortir d’une situation sportive très compliquée à New York. On le sait, le Français a commencé la saison titulaire avant de devenir remplaçant, puis de finalement être totalement écarté de la rotation par Tom Thibodeau.

Depuis cinq matches, l’arrière ne joue donc plus du tout et il ne cache pas sa confusion. « Je ne suis pas content mais qu’est-ce que je peux faire ? », nous avait-il confié la semaine passée.

Si on a appris que les Knicks ne seraient pas contre transférer Derrick Rose ou Immanuel Quickley, HoopsHype nous informe qu’un départ du Français n’est pas à exclure non plus. Néanmoins, la franchise ne voudrait pas se séparer d’un premier tour de Draft pour faciliter l’échange de l’ancien arrière de Denver ou d’Orlando, ce qui aiderait pourtant pour les négociations avec d’autres clubs.

Car avec ses 6.9 points de moyenne à 34% au shoot, la cote d’Evan Fournier n’est pas très haute en ce moment et son salaire reste important avec 18 millions de dollars cette saison, et presque 37 sur les deux prochaines années, même si la dernière année de son contrat, en 2024/25, est une « team option ».

De son côté, malgré sa situation sportive compliquée, le vice-champion olympique, pour des raisons familiales, n’est pas très emballé à l’idée de quitter New York d’ici quelques semaines.

« J’ai ma femme qui est enceinte et qui doit accoucher en février donc me faire transférer maintenant, ça veut dire que je ne verrai pas ma famille pendant plusieurs mois, que je ne verrai pas mon nouveau fils », nous avait-il dit. « Je suis à un stade de ma carrière où ça c’est dur, et je n’ai pas forcément envie de le vivre… Donc c’est une situation qui est compliquée, aussi sur le plan familial. Donc, restons patient pour l’instant et on verra. »