Les Knicks prêts à se séparer de Derrick Rose ou Immanuel Quickley ?

Même si la « trade deadline » de février est encore loin, les rumeurs ne dorment jamais en NBA.

Ainsi, à en croire les dernières informations partagées par Shams Charania de The Athletic, les Knicks font partie des équipes qui évaluent déjà leurs options sur le marché des transferts, dans cette jeune saison 2022/23.

C’est précisément le poste de meneur de jeu qui semble le plus faire réfléchir les dirigeants de la franchise de Manhattan, puisque notre confrère rapporte que Derrick Rose et Immanuel Quickley sont disponibles pour des transferts. Ou du moins, dans un premier temps, pour des offres de transferts.

Une décision qui permettrait de désengorger le poste, surchargé avec en plus le jeune Miles McBride, et surtout désormais occupé d’une main de maitre par Jalen Brunson (20 points à 49.5% aux tirs, 6.9 passes décisives), pilier des Knicks cette saison et lié au club jusqu’en 2026.

Ses deux doublures ne sont ainsi plus autant indispensables en sortie de banc que ces deux dernières saisons, surtout en ce qui concerne Derrick Rose qui se questionnait récemment sur son rôle incertain (14 minutes cette saison, plus faible total en carrière), et les dirigeants des Knicks pourraient donc en profiter pour renforcer d’autres postes afin d’équilibrer le « roster », ou pour continuer à faire le plein de futurs « picks » de Draft.