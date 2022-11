Le match préféré de sa carrière ? Stephen Curry répond que c’est le Game 4 des dernières Finals !

De passage sur le podcast « The Old Man and the Three » de JJ Redick, Stephen Curry est revenu sur le Game 4 des dernières Finals, le match qui a fait basculer la série en faveur des Warriors, sacrés champions NBA dans la foulée.

Le meneur des Warriors avait dû s’employer, sur la fin de match notamment, pour inverser le cours du match et permettre à son équipe de repartir avec la victoire. Il s’était même lâché à plusieurs reprises vis-à-vis du public de Boston, notamment par rapport à la pression qui reposait sur ces épaules ce soir-là.

« C’était intentionnel, la façon dont j’ai abordé ce match. Parce que c’est un peu le point de bascule de ces trois dernières années, entre les blessures, pour mes coéquipiers, puis moi-même, les doutes, de savoir si et quand on retournerait à ce niveau, après s’être battus pour faire le « play-in » l’année précédente, jusqu’à la saison dernière. On croyait qu’on pouvait y aller, mais on ne savait pas vraiment, parce que c’était un groupe nouveau, et les cadres étaient plus âgés. Il y avait beaucoup de questionnements. Mais on est resté sur l’instant présent et on est arrivé jusqu’en Finals », s’est-il remémoré.

Un contexte inédit

C’est ainsi la première fois que Golden State s’est retrouvé dans ce contexte. Contrairement aux précédentes finales perdues par les Warriors, ce n’est pas l’absence (Draymond Green en 2016) ou la blessure d’un joueur (Klay Thompson en 2019) qui a précipité la formation de Steve Kerr sur une pente savonneuse.

« C’était différent parce que c’était Boston, un environnement hostile, et c’était différent aussi dans un sens, parce que c’était un test nouveau pour nous. Quand on perd le Game 3 dans cet environnement, on s’est dit : ‘Ça va être un combat de chiens’. On le savait en arrivant, mais c’était différent au niveau émotionnel », a-t-il ajouté. « On entre dans ce premier quart-temps où on se retrouve rapidement mené 12-4. On reprend progressivement le momentum, mais je crois qu’on est toujours derrière quand je mets ce tir et que je me mets à crier vers le public, en disant que ça allait être un putain de match différent maintenant. Ma mère s’est énervée contre moi pour avoir choisi ces mots. C’est vrai, mais je faisais ressortir quelque chose de nouveau, comme pour dire : ‘Je suis là, on est là’. La parade n’est pas encore pour maintenant, contrairement à ce que les 19 000 personnes disaient à l’unisson à chaque possession. C’était une façon de dire : ‘On est là, et on va répondre, et on verra ce qui se passe’. »

Sa prestation avait été exceptionnelle et a changé l’issue de la série. Pour avoir livré l’un de ses matchs les plus aboutis alors que son équipe était dos au mur, ce Game 4 reste (pour l’instant) le préféré de sa carrière.

« Beaucoup de gens parlent de notre façon de jouer, du fait que ça va dans tous les sens, que c’est poétique, avec beaucoup de mouvements. Ça nécessite beaucoup de talent mais aussi les gars les plus compétitifs. Et on a les gars les plus compétitifs. Klay est le gars le plus compétitif avec lequel j’ai joué. Il est tellement déterminé. Draymond c’est pareil, Andre aussi, et moi aussi. Ce match demandait juste un autre niveau de réponse de notre part. Et je voulais guider un peu ça, même si on était menés dans le premier quart-temps et que je ne savais pas trop de quoi je parlais, mais je disais: ‘On fonce’ », a-t-il poursuivi. « Le Game 4 est clairement le match préféré de ma carrière à cause des enjeux qu’il contenait, le fait que si on perdait ce match, qui sait si on aurait alors eu la chance de remporter à nouveau le titre ».