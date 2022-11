Tobias Harris de retour à point nommé ?

L’heure n’est pas à la rigolade à Philadelphie, où les Sixers ont vu tomber coup sur coup James Harden, Tyrese Maxey puis Joel Embiid, victime d’une entorse alors qu’il était dans une forme olympique depuis dix jours.

Après l’annonce de sa blessure, Doc Rivers a vite commencé à plancher pour compenser ces trois absences. Une chose est sûre, personne ne pourra faire le job tout seul, il faudra fournir une réponse en équipe.

« Nous devons juste jouer », a lâché Doc Rivers hier après l’entraînement. « Nous avons travaillé aujourd’hui. Nous avons travaillé sur beaucoup de choses concernant le mouvement en attaque. Nous n’allons pas être une grande équipe avec seulement PJ Tucker, Montrezl Harrell et Paul Reed, nous allons juste nous débrouiller et foncer ».

Pas besoin de sauveur, mais de soldats

Dans sa peine, le coach des Sixers devrait toutefois récupérer Tobias Harris, absent depuis une dizaine de jours en raison d’une hanche douloureuse. L’ailier ne sera pas le sauveur mais sa contribution sera importante.

« C’est nul d’avoir des gars qui ne sont pas là. La santé a été un élément important pour tout le groupe cette année. Évidemment, nous voulons que tout le monde revienne et soit en aussi bonne santé que possible, mais pour tous les autres, il faut trouver des solutions. Chacun doit élever son niveau et être prêt », a-t-il déclaré. « Avant tout, il faut que je sois en bonne santé et en mesure de jouer. Mais dans l’ensemble, le rôle de tout le monde a augmenté, et ce sera aussi mon cas. Il faut simplement trouver le moyen de faire suffisamment d’efforts collectifs en tant que groupe pour nous maintenir dans les matchs et avoir l’occasion de gagner ».

Sa présence ne sera en tout cas pas de trop, s’il est autorisé à jouer ce soir, d’autant plus que ce sont les Nets d’un certain Ben Simmons qui débarquent en ville…