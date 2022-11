Jaylen Brown s’explique suite à son tweet mettant en avant un « groupe haineux »

Premier avocat de Kyrie Irving lors de sa suspension suite au partage d’un film conspirationniste et antisémite, Jaylen Brown s’est à son tour retrouvé sous le feu des critiques pour un tweet.

L’arrière/ailier des Celtics a ainsi retweeté un message montrant la démonstration des membres du groupe religieux « Israel United in Christ », l’accompagnant d’un mot, « Énergie ». Problème : ce groupe religieux afro-américain qui assure être le « véritable peuple élu » fait partie de la branche la plus radicale du mouvement des « Black Hebrew Israelites », classé comme un « groupe haineux » par le Southern Poverty Law Center car il explique que les Blancs sont « le diable », les juifs « les faux juifs » et les membres de la communauté LGBT des « pécheurs ».

Devant le Barclays Center, ses nombreux membres répétaient des slogans religieux et distribuaient aux passants des prospects notamment intitulés « La vérité sur l’antisémitisme » et « La vérité sur l’esclavage ».

D’abord sur Twitter, puis en interview, Jaylen Brown a expliqué qu’il avait confondu ce groupe avec la fraternité afro-américaine Omega Psi Phi, dont les membres portent en effet aussi des vêtements violets aux lettres d’or.

« J’ai vu un grand groupe de gens de notre communauté montrer leur soutien à [Kyrie] et à son retour », a expliqué le vice-président du syndicat des joueurs. « Je suis fier de ce soutien et de notre communauté, mais cela ne signifie pas que j’approuve ou que je célèbre certaines des choses qui ont été faites ou dites. »

Jaylen Brown n’a donc pas retiré son tweet.

« Mon instinct, en voyant ça, c’est que je n’ai pas remarqué de quel groupe il s’agissait. J’ai juste remarqué le soutien, et c’est ce que j’ai commenté. J’insiste à nouveau sur le fait que je n’approuve pas tout ce qui est dit ou fait, et que ça ne me représente pas. » Le joueur de Boston assure qu’il voulait promouvoir « les personnes noires qui se mobilisent ensemble par rapport à nos problèmes, plutôt que de voir des images de violence dans nos médias, notre musique et nos films que nous ne promouvons pas entièrement ou dont nous ne profitons pas. »

C’est quand même embêtant de le faire via un groupe aussi problématique, mais Jaylen Brown était visiblement extrêmement heureux de revoir Kyrie Irving retrouver les terrains avec Brooklyn.

« J’ai été en contact en tant que membre du syndicat, en tant qu’ancien coéquipier, juste pour montrer mon soutien par rapport à la situation qu’Irving a traversée », a ainsi conclu Jaylen Brown au sujet de son état d’esprit sur la situation. « Être éloigné du jeu, bien sûr, émotionnellement, c’est très dur dans notre ligue, mais c’est très dur aussi pour tous ceux qui sont fans de ce sport. Kyrie a contribué de bien des façons au basket, alors qu’il soit capable de revenir et d’être sur le terrain (avant) hier soir, j’ai pensé que c’était quelque chose à fêter. J’ai pensé que c’était quelque chose qu’il fallait soutenir. La NBA, les Brooklyn Nets ont décidé que les désaccords ou les inquiétudes étaient manifestement réglés et que nous allions de l’avant. Je soutenais cette décision. »