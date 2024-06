TJ McConnell et Tyrese Haliburton, un duo de chefs d’orchestre

« J’essaie juste d’être comme toi ! ». C’est ainsi que TJ McConnell a répondu à Tyrese Haliburton lorsque ce dernier est venu le féliciter, face caméra, durant l’interview d’après-match consacrée au facteur X de la soirée.

Derrière les 22 points de Bennedict Mathurin et le double-double à 18 points et 14 passes décisives de Tyrese Haliburton, TJ McConnell a en effet également tiré son épingle du jeu avec un joli double-double à 19 points et 10 passes décisives pour signer son meilleur match de la saison jusqu’à présent.

Le leader de la « second unit » est entré en jeu en fin de premier quart-temps alors que le Magic menait au score. Il s’est chauffé avec trois passes décisives avant de conclure son passage d’un premier panier à 3-points pour faire passer les siens à +6 en milieu de deuxième mi-temps. Le chien de garde des Pacers a d’ailleurs très bien conscience de l’importance d’être une menace plus constante derrière l’arc pour l’équilibre de l’équipe.

« Je sais que j’ai laissé passer quelques opportunités sur les matchs précédents. Le staff et mes coéquipiers veulent pourtant que je prenne ces tirs à 3-points. J’ai juste shooté avec confiance aujourd’hui. Je travaille tellement dessus. J’en ai laissé passer quelques-uns parce que je pense toujours qu’on peut se procurer de meilleures situations, mais vu la façon dont ils me défendaient, j’ai juste envoyé, et je dois continuer à le faire », a-t-il confié.

Un joueur sain dans un groupe sain

L’absence d’Andrew Nembhard lui a également permis de rester plus longtemps sur le terrain (32 minutes, son record cette saison) et d’évoluer davantage aux côtés de Tyrese Haliburton.

« Quand on sait à quel point notre meneur est important, je ne pensais pas que je jouerais 32 minutes, mais je les prends, et je suis surtout heureux de la victoire », a-t-il ajouté, avant de rendre hommage à son coéquipier. « Ce qu’il fait, c’est incroyable, mais on n’est pas surpris. Il est tellement généreux et il est capable de scorer dans tous les secteurs. Je lui ai dit que la prochaine étape était d’être nommé joueur du mois (puisque Tyrese Haliburton a été élu « Joueur de la semaine »). On est heureux de l’avoir avec nous. Il est vraiment phénoménal ».

Un peu à l’image du jeu de Tyrese Haliburton et TJ McConnell, c’est grâce à sa mentalité altruiste qu’Indiana réalise ce début de saison épatant. Après 16 matchs, les voilà déjà à 10 victoires !

« On a juste un groupe qui veut que la personne à côté réussisse. Dans notre vestiaire, on est tous heureux les uns pour les autres. On a la volonté de progresser des deux côtés du terrain. C’est quelque chose qui peut être rare dans cette ligue. On est heureux d’avoir cette cohésion dans notre vestiaire », a conclu TJ McConnell.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.