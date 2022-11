De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton se retrouvent comme « Joueurs de la semaine »

Coéquipiers il y a un an, avant que les Kings ne décident de les séparer, De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton jouent leur meilleur basket depuis le début de saison, et la NBA a décidé de les réunir avec les trophées de Player Of The Week.

À l’Est, Tyrese Haliburton permet aux Pacers d’engranger trois victoires en trois matches avec 21 points, 11 passes et 4 rebonds de moyenne, mais aussi 2 interceptions et 1 contre. L’ancien arrière de Sacramento est le meilleur passeur de la NBA avec 10.5 passes par match.

À l’Ouest, De’Aaron Fox joue au même poste mais il évolue dans un autre registre avec 25 points et 8 passes à 60% aux tirs cette semaine. Comme les Pacers, les Kings ont remporté leurs trois matches de la semaine. Ils restent même sur six victoires de suite, et c’est une première depuis 2005.