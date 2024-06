À Milwaukee, les Blazers subissent une troisième défaite consécutive

Alors qu’ils étaient premiers à l’Ouest il y a quelques jours, leurs défaites à domicile face aux Nets puis face au Jazz avaient déjà fait chuter les Blazers de leur piédestal. Damian Lillard à nouveau blessé, leur « road trip » de quatre matchs s’annonçait compliqué, et le premier match à Milwaukee l’a bien illustré.

Car si Anfernee Simons (29 points, 5 passes) et ses camarades ont tenu en première mi-temps, ils n’ont pas réussi à suivre le rythme de Giannis Antetokounmpo (37 points, 7 rebonds, 6 passes) après la pause.

Milwaukee remporte le troisième quart-temps 30-18 et n’a plus qu’à contrôler les tentatives de retour adverses.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Giannis Antetokounmpo martèle toujours la défense. « Évidemment, lorsqu’on joue Giannis, on sait que ce sera une nuit compliquée. Il est tellement difficile à défendre. Ça demandait l’implication des cinq joueurs pour le contrôler. » Anfernee Simons a résumé le casse-tête que pose le « Greek Freak », dont les accélérations mettent une grosse pression sur les défenses adverses. Avec ses 37 points à 16/24, le Grec a insisté dans la raquette ou à mi-distance, où il a été particulièrement efficace (5/6), pour ouvrir la défense des Blazers.

– Le troisième quart-temps. Le « Greek Freak » a donné le ton au retour des vestiaires, et avec 19 des 30 points de son équipe dans le troisième quart-temps, il a carrément inscrit plus de points que tous les Blazers (18) dans ces 12 minutes. De quoi permettre aux Bucks de prendre le large et de pouvoir gérer la fin de partie.

– Les Blazers ont du coeur. C’est la troisième défaite de suite pour Portland, qui chute donc au classement de cette conférence Ouest très dense. Néanmoins, sans Damian Lillard, Chauncey Billups peut compter sur des joueurs qui ne lâchent pas les matchs, à l’image de Josh Hart, Jerami Grant, Jusuf Nurkic ou encore Justise Winslow.

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. Forcément. Le « Greek Freak » met une telle pression sur l’adversaire qu’il ouvre le jeu pour son équipe, et entraîne tout le monde dans son sillage.

✅ Anfernee Simons. Son talent offensif a maintenu les Blazers dans le match le plus longtemps possible, à l’image de ce tir extrêmement difficile, au buzzer de la première mi-temps, pour ramener son équipe à une petit possession. Il termine la rencontre avec 29 points à 12/23 au tir, 5 passes et 4 rebonds.

✅ Grayson Allen. Giannis Antetokounmpo a eu du soutien, que ce soit Brook Lopez et Bobby Portis sous le cercle, ou Jrue Holiday dans le dernier quart-temps. Mais l’agressivité de Grayson Allen (17 points, 8 rebonds) a peut-être été l’aide la plus remarquable pour prendre à revers la défense de Portland.

⛔ Shaedon Sharpe. Remplaçant de Damian Lillard dans le cinq majeur des Blazers, le rookie a été maladroit (1/9) et n’a pas su peser sur le jeu. Pressé par la défense des Bucks, il s’est précipité.

LA SUITE

Milwaukee (12-4) : les Bucks reçoivent les Bulls demain soir (02h00)

Portland (10-7) : le « road trip » continue à Cleveland, également demain soir (01h00)

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.