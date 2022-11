Norman Powell et Reggie Jackson s’occupent de tout face au Jazz

Il y a deux semaines, le Jazz s’était imposé sur le parquet des Clippers en résistant aux 34 points de Paul George. Ce dernier, gêné aux ischio-jambiers, était absent cette nuit mais les Californiens ont pris leur revanche. Plutôt que Kawhi Leonard, maladroit et au temps de jeu limité, Norman Powell et Reggie Jackson ont assuré à la marque pour compenser l’absence de « PG ».

Les deux avaient déjà inscrit 15 points chacun à l’issue d’une première période largement dominée par les Clippers. Après un shoot au buzzer du milieu de terrain de John Wall, qui a perdu autant de ballons qu’il n’a délivré de passes décisives (8 !), les locaux comptaient dix points d’avance (34-24).

Sous l’impulsion de ce même meneur remplaçant et grâce à l’adresse à 3-points de Norman Powell, les Clippers vont s’offrir jusqu’à 17 points d’avance dans le second quart-temps (52-35). Avec un bon passage de Collin Sexton, aidé par Jordan Clarkson, le Jazz rentrait au vestiaire avec un retard plus acceptable (66-56).

Portés par les 11 points inscrits dans le troisième quart-temps de Lauri Markkanen, les hommes de Will Hardy ont réagi avec autorité en postant un 37-22 en 12 minutes pour virer en tête avant le dernier virage (88-93). Ce match de séries a finalement rebasculé à l’avantage des locaux qui ont compté sur ce duo Powell-Jackson, et de « 50/50 balls » plus souvent en leur faveur, pour mieux gérer le « money time » et finir par s’imposer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas d’avantage de taille pour Utah. Will Hardy s’est beaucoup reposé sur sa paire d’intérieurs Lauri Markkanen – Kelly Olynyk là où son homologue n’a fait appel qu’à son titulaire, Ivica Zubac, auteur d’un solide double-double, pour batailler sous le cercle. Les Clippers ont même joué sans pivot face aux deux grands du Jazz, notamment à l’entame du quatrième quart-temps, sans que les visiteurs n’en tirent vraiment profit. Au bout du compte, le Jazz a certes remporté de peu la bataille du rebond mais a encaissé un peu plus de points dans sa raquette (60-52).

– « Challenge » décisif pour Tyronn Lue. Son équipe menée de cinq points (117-112) avec un peu moins d’une minute à jouer, Talen Horton-Tucker avait de quoi faire le fier. En contre-attaque, il venait de signer une élégante finition au cercle avec un gros « hang time » (et un marcher tout aussi flagrant…) malgré un contact avec Amir Coffey. Une potentielle action à 2+1 contestée par le coach des Clippers et finalement annulée par les arbitres. Une faute offensive a finalement été sifflée, ce qui a permis aux locaux d’aborder cette dernière minute beaucoup plus sereinement, avec toujours ces deux possessions d’avance.

– Utah garde la tête. Malgré sa défaite, la quatrième en six rencontres, le Jazz est toujours leader de sa conférence. Mais pour combien de temps ? La franchise de Salt Lake City a une « demi » victoire d’avance sur les Suns, les Nuggets et leurs adversaires du soir. Une petite série de défaites peut faire très mal au sein de cette conférence Ouest hyper dense : les dix premières équipes se tiennent en seulement… deux matchs !

TOPS/FLOPS

✅ Norman Powell/Reggie Jackson. Lorsque les leaders sont en retrait ou blessés, ils savent y faire. Les deux Clippers ont répondu présent en signant chacun leur meilleure production offensive de la saison. Norman Powell s’est montré particulièrement propre et a varié les attaques de cercle avec des tirs à 3-points. Un peu plus de déchets aux tirs pour le second qui a dû faire tourner la boutique balle en main. On notera sa superbe passe dans le dos, dans un trou de souris, pour le dunk d’Ivica Zubac dans le quatrième quart-temps après un « pick ». Autre fait notable, contrairement à son remplaçant gaspilleur, il n’a pas perdu un ballon.

✅ Kelly Olynyk. Alors que Lauri Markkanen et Jordan Clarkson ont assumé leurs responsabilités en attaque, le Canadien a signé un match un peu plus dans l’ombre mais hyper complet et avec une efficacité énorme : 19 points inscrits en seulement 7 tirs ! L’intérieur termine ainsi avec la meilleure évaluation de la partie (30) à égalité avec Norman Powell.

⛔ Malik Beasley. Alors qu’il tournait à 28 points de moyenne depuis deux matchs et venait d’enchaîner huit rencontres de suite à 10 points ou plus, le shooteur du Jazz est passé à côté. L’arrière a pourtant bénéficié de bonnes positions, à l’image de ce tir dans le corner en transition, à une vingtaine de secondes de la fin pour ramener son équipe à une possession. Son -14 au score est le pire de la rencontre, à égalité avec Nickeil Alexander-Walker qui, lui, a notamment envoyé un ballon en tribunes.

LA SUITE

Clippers (11-7) : déplacement chez les Warriors, mercredi.

Jazz (12-7) : réception des Pistons, mercredi.