En grande forme, les Wizards veulent être pris au sérieux

Après avoir débuté la saison au ralenti, avec quatre victoires seulement après dix matchs joués, les Wizards ont trouvé leur rythme de croisière. Le club de la capitale a ainsi remporté six de ses sept derniers matchs, avec notamment quatre succès obtenus sans Bradley Beal, et la franchise pointe désormais à la 6e place de la conférence Est, avec un bilan de 10 victoires et 7 défaites.

Une dynamique positive, que les joueurs savourent mais ne considèrent pas pour autant comme une raison de célébrer ou de se reposer sur leurs lauriers, si tôt dans la saison.

Car une grosse fin de mois de novembre se profile pour la troupe de Wes Unseld Jr, avec des déplacements à Miami (à deux reprises), Boston, Brooklyn et Chicago, au début du mois de décembre. Soit quatre concurrents directs au Top 6 dans la conférence Est, et autant d’occasions de prouver, aussi bien à la ligue qu’à eux-mêmes, que leur bonne période actuelle n’est pas un simple feu de paille qui s’éteindra face au moindre challenge.

« [Ce qu’on vient de réussir], on va devoir le dupliquer » rappelait ainsi Kyle Kuzma. « On a des gros déplacements à venir. Donc si on veut être une équipe prise au sérieux, on doit faire du bruit à l’extérieur. [Ces déplacements à venir] représentent un bon challenge pour nous, car nous nous cherchons encore, en tant qu’équipe. »

Garder le cap en défense loin de leurs bases

Comme l’ont très justement rappelé nos confrères de The Athletic, chiffres à l’appui, c’est principalement via la défense que les Wizards ont construit leur dynamique actuelle.

Du début de la saison jusqu’au 6 novembre, Bradley Beal et ses coéquipiers affichaient la 6e plus mauvaise évaluation défensive de la ligue. Deux semaines plus tard, cette évaluation est la 6e… meilleure de la ligue, avec 110.3 points encaissés sur 100 possessions. Le tout sans Delon Wright, le meilleur défenseur de l’équipe.

Et pour gagner à l’extérieur, particulièrement au TD Garden où les Celtics détenteurs de la meilleure attaque de la ligue (120 points marqués sur 100 possessions) n’ont perdu qu’un seul match, aucune baisse de régime ne sera envisageable dans leur moitié de terrain.

« J’ai le sentiment que nous allons dans la bonne direction. Bien sûr, tout n’est pas parfait et nous avons encore du chemin avant d’atteindre notre objectif. Mais nous jouons dur en défense, et ça s’est traduit par des victoires dernièrement » concluait ainsi Corey Kispert, alors que son coach appréciait « une meilleure discipline » et « davantage d’envie » de ce côté du terrain.