Bones Hyland, un record sous le signe de la revanche

Après la lourde défaite reçue vendredi soir par les Nuggets à Dallas (-28), Bones Hyland avait la mine des mauvais jours. Certes auteur de 17 points et 6 passes, il s’était troué au shoot (5/16, dont 3/11 à 3-pts), sans peser comme habituellement sur le match, terminant avec un différentiel de -24 quand il était sur le terrain.

Le lendemain, toujours très frustré, le meneur de 22 ans a finalement préféré zapper cette séance d’entraînement (optionnelle) instaurée par Denver pour travailler collectivement.

« Je n’y suis pas allé, je suis resté dans ma chambre et j’ai revu les images du match », racontait-il pour le Denver Post. « J’étais tellement en colère après le premier match, vu la manière avec laquelle nous avions perdu. On ne doit pas perdre de la sorte. Au regard des joueurs que nous avons, nous pouvons battre n’importe quelle équipe. »

D’humeur revancharde, Bones Hyland avait donc logiquement à coeur de rebondir ce dimanche, pour la deuxième manche de ce Mavericks/Nuggets, encore dans le Texas. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a mis les formes : 29 points et 6 passes, à 10/21 aux tirs (dont 3/8 à 3-pts) !

« Il nous a portés en attaque », résumait simplement son coach, Michael Malone, après coup.

L’un des meilleurs remplaçants de la ligue

En l’absence de Nikola Jokic (Covid-19), Jamal Murray (Covid-19) et Aaron Gordon (malade), on pouvait initialement s’attendre à ce que Michael Porter Jr. s’impose comme le patron des Nuggets. Finalement, même si « MPJ » a inscrit le game-winner à 55 secondes de la fin, c’est Bones Hyland qui s’est comporté en leader de la franchise du Colorado, tout au long de la partie.

Auteur de son nouveau record de points en carrière, et surtout de 13 unités dans le dernier quart-temps, le 26e choix de la Draft 2021 a donc sorti le grand jeu pour aller décrocher ce succès plutôt inespéré, à Dallas. Électrisant, spectaculaire et déjà très mature pour son âge, il a su disséquer (presque) comme un vétéran la défense texane.

« C’est le signe qu’il a grandi entre vendredi soir et dimanche soir », estimait Michael Malone, concernant la prise de décision de son joueur ballon en main (6 passes, dont celle pour le game-winner de Michael Porter Jr, avec une seule perte de balle) et ses progrès affichés d’un match à l’autre.

D’un match à l’autre, ou plus globalement d’une saison à l’autre, car Bones Hyland se montre très séduisant depuis la reprise : 16.1 points, 2.3 rebonds et 3.9 passes par rencontre (à 40% aux tirs, 46% à 3-pts et 84% aux lancers-francs). Sur ses sept dernières sorties, il tourne carrément à 21.0 points, 3.1 rebonds, 4.0 passes et 1.1 interception de moyenne, en « seulement » 27 minutes (et à 44% aux tirs, 49% à 3-pts et 91% aux lancers) !

Des statistiques dignes d’un Sixième homme de l’année, trophée pour lequel il a de bonnes chances de se battre, s’il poursuit sur sa lancée…

Bones Hyland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DEN 69 19 40.3 36.6 85.6 0.2 2.5 2.7 2.8 2.2 0.6 1.3 0.3 10.1 2022-23 * All Teams 56 19 39.9 37.1 84.3 0.4 2.1 2.4 3.1 1.7 0.7 1.5 0.3 11.8 2022-23 * DEN 42 20 39.9 37.8 86.6 0.2 1.8 2.1 3.0 1.6 0.7 1.6 0.3 12.1 2022-23 * LAC 14 19 40.1 35.1 75.0 0.7 2.8 3.5 3.4 2.1 0.8 1.1 0.1 10.8 2023-24 LAC 37 15 38.6 32.6 78.3 0.1 1.4 1.5 2.5 1.4 0.7 1.2 0.1 6.9 Total 162 18 39.8 36.1 84.4 0.2 2.1 2.3 2.8 1.9 0.7 1.3 0.2 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.