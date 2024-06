Difficile de sortir Stephen Curry du cinq majeur tant le meneur des Warriors évolue à un très, très, très haut niveau sur le plan individuel. Malgré la défaite face aux Suns, Golden State reste sur trois victoires en quatre matchs cette semaine, profitant d’un calendrier favorable et d’un Klay Thompson mieux dans ses baskets.

À ses côtés, on aurait pu remettre De’Aaron Fox, leader de ces Kings qu’on n’a pas vu aussi en forme depuis très longtemps, mais Tyrese Haliburton, symbole du collectif des Pacers, a finalement notre préférence.

Sur les ailes, pas facile de trouver un compromis entre performances individuelles et collectives, et malgré ses pertes de balles, on opte pour Jaylen Brown, l’arrière/ailier des Celtics, équipe la plus en forme de NBA. À ses côtés, Lauri Markkanen confirme semaine après semaine son gros début de saison, et son efficacité à Utah.

Enfin, sous le cercle, c’est un Anthony Davis agressif et dominant qui prend assez facilement la dernière place.

Comme lors des dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.





Si le sondage ne s’affiche pas, vous pouvez voter en cliquant sur ce lien