Anthony Davis en mode dominant

LeBron James encore absent, Anthony Davis est clairement monté d’un cran depuis une semaine. Contre Brooklyn, puis Detroit, et enfin San Antonio, l’intérieur des Lakers a toujours écrasé ses adversaires avec, à chaque fois, au moins 30 points et 15 rebonds à son compteur.

Seuls deux joueurs des Lakers avaient compilé de tels chiffres sur trois rencontres de suite avant lui : Elgin Baylor et Shaquille O’Neal. Il tourne donc à 35 points (61% de réussite) et 17.3 rebonds de moyenne depuis trois matches !

« Il est incroyable », constate et se réjouit Darvin Ham pour ESPN. « Il est dans un rythme fabuleux. »

Dès le début de match contre les Texans, l’ancien des Pelicans a imposé sa puissance, avec 18 points et 5 rebonds en premier quart-temps. Il terminera avec 30 points à 12/19 au shoot, 18 rebonds et 3 interceptions.

« Il faut que, du mieux possible, l’un remplisse le vide laissé par l’autre quand il y a un absent », commente Anthony Davis, en parlant de LeBron James, qui n’a pas joué depuis presque deux semaines. « LeBron m’a dit que je jouais comme avant, donc j’essaie de retrouver le rythme. »

Au alley-oop, près du cercle ou à mi-distance, le champion 2020 brille dans tous les domaines dernièrement. Au meilleur moment puisque « King James » n’est pas là évidemment, mais surtout parce que les Californiens vont s’envoler pour 16 matches à l’extérieur sur leurs 22 prochaines sorties !

Et malgré trois succès consécutifs, qui soulagent après un début de saison raté, Los Angeles est encore 14e à l’Ouest.

« Trois victoires de suite, ça fait du bien. La confiance de chacun est très haute, sans l’être trop non plus », précise Anthony Davis. « Il faut rester sur notre bonne dynamique et continuer. On va à Phoenix pour commencer un road trip qui sera un excellent test pour nous. On doit commencer ces déplacements par une victoire. »