Les Kings attendaient ça depuis 17 ans…

Certes, en face, il ne s’agissait que des Pistons, mais l’histoire retiendra que les Kings ont décroché cette nuit une 6e victoire de suite, et c’est une première depuis… janvier 2005 ! Les coéquipiers de De’Aaron Fox viennent aussi d’enchaîner une 4e victoire de suite dans leur salle, et ça ne leur était plus arrivé depuis 2009. En matière d’attente, les Kings sont des habitués puisqu’ils n’ont pas disputé les playoffs depuis 2006.

« Les fans continuent de venir à la salle, et ils ont eu le cœur brisé pendant très longtemps » rappelle Harrison Barnes après la victoire face aux Pistons. « Certaines personnes pourraient considérer que faire preuve de compétitivité et de régularité est un acquis, mais je pense que tout le monde dans ce vestiaire et dans cette salle sait que cela n’a pas toujours été le cas. »

Une attaque exceptionnelle !

La méthode Mike Brown fonctionne, et paradoxalement, c’est en attaque que Sacramento fait des dégâts. Avec une moyenne de 120.1 points de moyenne, les Kings possèdent l’attaque la plus prolifique de la NBA (mais également la deuxième plus efficace, juste derrière les Celtics), et il faut remonter à 1984 pour trouver trace d’une attaque qui inscrit plus de points après quinze matches, avec les Nuggets de Doug Moe.

« On a trouvé des automatismes. On a désormais une continuité qu’on n’avait pas en début de saison. C’est incroyable ce déclic en attaque » apprécie Harrison Barnes. « On joue de mieux en mieux, on est de plus en plus réguliers. C’est bien d’arriver à la salle et d’en repartir heureux plusieurs soirs de suite. Je suis là depuis cinq ans, et ce n’était pas le cas. »

Dimanche, il y avait 17 866 spectateurs pour la réception des modestes Pistons, et c’était un record pour le Golden 1 Center. L’attaque des Kings remplit la salle, mais les victoires font revenir les fans…

« Je pense que c’est toujours excitant de se lancer sur une série de victoires, surtout à domicile » apprécie De’Aaron Fox. « Si on avait été à l’extérieur, on n’aurait sans doute pas gagné ce match, surtout vu comment on a défendu. »

Eh oui, tout n’est pas parfait à Sacramento, et Mike Brown aimerait que ses joueurs se souviennent qu’il faut aussi défendre. « On peut marquer des points face aux meilleures équipes. Il faut qu’on trouve un moyen de réaliser des « stops », et pas uniquement dans les trois dernières minutes » prévient d’ailleurs le coach.

Prochaine sortie, à Memphis, pour viser une 7e victoire de rang et se rapprocher de la 2e place à l’Ouest !