Comment expliquer l’inefficacité des Rockets sur jeu rapide ?

Quand on pense à ces jeunes Rockets en reconstruction, on imagine une équipe « up-tempo » qui joue très vite, avec Kevin Porter Jr. à la baguette et des athlètes comme Jalen Green, KJ Martin ou encore Josh Cristopher à la finition.

Sur le papier, c’est en tout cas le scénario idéal pour cette équipe, l’identité que le club coaché par Stephen Silas veut incarner, en cette deuxième année de reconstruction. Mais dans les faits, après un mois dans cette saison 2022/23, la réalité est bien différente : les Rockets ne courent (quasiment) pas.

En effet, la jeune troupe de Houston n’inscrit que 11.1 points sur contre-attaque cette saison, soit le 7e plus faible total de la ligue. Un jeu contre-nature qui s’explique notamment par une défense bien trop permissive, pas loin d’être la plus faible de la ligue : 115.8 points encaissés sur 100 possessions (28e sur 30). Ainsi qu’une folle quantité de pertes de balle qui empêchent l’équipe de prendre du rythme : 22.9 points encaissés en contre-attaque sur leurs pertes de balle (dernier de la ligue), et 18.5 points encaissés sur transition (dernier de la ligue).

En d’autres termes, les Rockets courent peu, car ils encaissent un panier quasiment sur chaque possession…

« Je veux courir davantage, avoir plus d’options quand on a le cuir dans les mains. Tout simplement, je veux que nous soyons une équipe de transition. Mais pour cela, il faut mieux défendre, prendre plus de rebonds, faire plus d’interceptions » déclarait ainsi Stephen Silas en fin de semaine dernière, avant que son équipe n’enchaine deux matchs, face aux Pacers et aux Warriors, avec… 10 puis 13 points seulement en transition.

Un cruel manque de réalisme

Il ne fait aucun doute que les Rockets aiment et veulent courir. Mais entre vouloir et pouvoir, il y a un monde, et dans le cas de cette jeune équipe ce monde s’appelle « défendre ». La défense aux abois des Rockets ne leur offre effectivement que très peu de phases de transition : jusqu’à maintenant, ils n’enregistrent que 15.2 possessions de ce type par match, le deuxième plus faible total de la ligue cette saison.

« Pour nous, la clé c’est de faire des stops et de sécuriser les rebonds » notait de son côté KJ Martin, alors que les Rockets sont plutôt bons dans le deuxième domaine, avec 45.8 prises par match, le cinquième meilleur total de la ligue. « Une fois qu’on a le rebond, on a plusieurs gars qui peuvent pousser le cuir. »

Mais l’autre problème, et Kevin Porter Jr. le résume très bien, c’est tout simplement que les Rockets ne font que la moitié du travail. Ils arrivent bien à sécuriser les rebonds, mais sont ensuite terriblement inefficaces quand ils ont des rares occasions de pousser le cuir : ils marquent moins d’un point par possession sur transition (0.99 point/possession, soit le deuxième plus faible total de la ligue) !

« En fait, nous n’avons pas très bien exécuté ces phases de transition. Parfois on perd le ballon, ou on fait une passe hasardeuse. On gâche ces opportunités » détaillait le jeune meneur de Houston. « Quand notre exécution sera plus fluide, c’est certain que nous nous offrirons davantage de paniers sur transition. »