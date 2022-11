Vainqueur à Portland, le Jazz reprend les commandes à l’Ouest

Gros duel dans l’Oregon puisque le leader de la conférence Ouest accueillait son dauphin, et c’est le Jazz, pourtant en back-to-back, qui s’impose 118-113 grâce aux coups d’éclat de Jordan Clarkson dans le « money time ». Encore menés de 10 points (101-91) à sept minutes de la fin, les Blazers étaient parvenus à recoller au score grâce à Josh Hart et Anfernee Simons.

Toujours aussi adroit et juste, Drew Eubanks avait même donné l’avantage à Portland à l’entrée du « money time » (106-105). Mais Clarkson va alors prendre le match en main et inscrire huit points de suite ! En une minute, le Jazz creuse l’écart (115-109) pour finalement s’imposer 118-113 et reprendre les commandes de la conférence Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La rechute de Damian Lillard. Alors qu’on pensait qu’il en avait terminé avec ses problèmes physiques, le meneur All-Star a rejoint directement les vestiaires au milieu du 3e quart-temps. Hélas, c’est son mollet droit qui grince à nouveau, et pour l’instant, la franchise parle d’une contracture.

– Mike Conley aussi touché. Quelques instants avant Damian Lillard, c’est Mike Conley qui avait rejoint, lui aussi, les vestiaires. Alors qu’il cherchait à éviter un écran, le meneur du Jazz se tord tout seul le genou gauche, et il abandonne ses coéquipiers. Après la rencontre, le staff était plutôt optimiste, mais il faudra attendre le résultat des radios et d’une éventuelle IRM pour en savoir plus.

– Deux spectateurs expulsés. Alors qu’une blessure de Jared Vanderbilt affairait tout le monde, un fan des Blazers tient des propos racistes à l’encontre de Jordan Clarkson. Collin Sexton intervient, prévient la sécurité, et deux spectateurs sont expulsés de la salle.

TOPS/FLOPS

✅ Jordan Clarkson. Il a demandé la balle à ses coéquipiers, et il a assumé ses responsabilités. Alors que Portland avait pris les commandes, il signe, tout seul, un 8-1 pour offrir la victoire au Jazz. 3-points, lay-up compliqué avec la faute, shoot à mi-distance. Il a fait la totale en une minute !

✅ Malik Beasley. 56 points en deux soirs pour le successeur de Clarkson en sortie de banc. Après son 7 sur 12 à 3-points la veille face aux Suns, il en remet une couche avec un 6 sur 14. Le plus important, c’est qu’il frappe à des moments clés ou en fin de possession pour plomber le moral de la défense.

✅ Talen Horton-Tucker. C’est un « puncheur » ! En défense, il montre l’exemple, et de l’autre côté du terrain, il cherche à agresser la défense. C’est le facteur X de la soirée.

✅ Jusuf Nurkic. Longtemps à 100% aux tirs, Jusuf Nurkic a dominé physiquement dans la peinture avec son petit « hook shoot » mais aussi par sa capacité à ressortir de bons ballons. Il a aussi fait mouche de très loin. Peut-être pas assez utilisé alors qu’il avait pris l’ascendant.

⛔️ Damian Lillard. Soirée cauchemar pour le meneur All-Star. Avant de sortir sur blessure, il en était à 2 sur 14 aux tirs, dont 1 sur 12 à 3-points.

LA SUITE

Utah (12-6) : réception lundi des Clippers

Portland (10-6) : déplacement à Milwaukee lundi