Le rookie AJ Griffin terrasse les Raptors au buzzer !

Fin de match de folie à Atlanta où les Hawks sont passés par toutes les émotions face à Toronto, avant de s’imposer en prolongation sur un panier venu d’ailleurs inscrit à la dernière seconde par AJ Griffin.

On retiendra surtout le final manqué des Raptors puisqu’après avoir fait la course en tête pendant pratiquement tout le match, Toronto pointait encore à +8 à moins de trois minutes de la fin du match, grâce aux efforts combinés du quatuor Flynn-VanVleet-Anunoby-Young pour accompagner un Scottie Barnes en grande forme.

Le match semblait tranquillement pencher en faveur des troupes de Nick Nurse (101-109), jusqu’à ce que les locaux ne réussissent l’impossible. De’Andre Hunter a alors rallumé l’étincelle d’un tir à 3-points. Trae Young l’a imité depuis le logo, et Atlanta s’est remis à y croire, repassant même devant suite à quatre lancers du tandem Young-Hunter pour conclure un 10-0 (111-109).

Après l’égalisation d’OG Anunoby, Toronto a même eu le ballon de la gagne. Fred VanVleet a parfaitement servi Scottie Barnes, qui a manqué l’estocade de peu, obligeant les deux équipes à se départager en prolongation (111-111).

Cette fois, Atlanta a pris les choses en main, porté notamment par un AJ Griffin aux bons endroits aux bons moments. Et à +4 à 11 secondes de la fin (122-118), les Hawks ont à leur tour flanché, concédant un dunk et deux lancers d’OG Anunoby pendant que De’Andre Hunter lâchait un 0/2 depuis la ligne de réparation (122-122). Jusqu’à cette dernière séquence de génie qui a offert la victoire aux locaux.

Après le deuxième lancer d’OG Anunoby et avec 3.8 secondes sur l’horloge, De’Andre Hunter a servi Dejounte Murray qui a immédiatement transmis le ballon à Trae Young lancé à pleine vitesse, lequel a trouvé AJ Griffin sous le cercle d’une passe lobée pour permettre au rookie de sceller la victoire au buzzer !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Raptors se tirent une balle dans le pied. Comment Toronto a réussi à perdre ce match ? Sur la deuxième mi-temps, Atlanta a mené au score à peine plus d’une minute, et semblait se diriger vers un quatrième revers à domicile cette saison. La révolte du trio Young-Hunter-Griffin en a finalement décidé autrement, mais entre la dernière action ratée de Scottie Barnes menant à la prolongation et cette enchaînement ultra-rapide pour rafler le match au buzzer, il s’en est fallu de très, très peu.

– AJ Griffin l’a joué fine. Encore un joli coup du rookie des Hawks. Dix jours après s’être fait remarquer en signant 24 points face aux Bucks, l’ailier a encore été précieux avec 17 points mais surtout quatre paniers en prolongation dont ce alley-oop victorieux avec Trae Young en guise de clou du spectacle, au buzzer.

TOPS/FLOPS

✅ Trae Young. 33 points, 12 passes décisives et peu de déchet au final pour le meneur de poche des Hawks. Il a même été présent au bon moment, sur son 3-points en fin de quatrième, ses lancers et ses passes clairvoyantes, comme la dernière qui a surpris la défense des Raptors en un temps record.

✅ ⛔️Scottie Barnes. Un peu dans le dur ces derniers temps, le sophomore a été omniprésent sur ce match. De retour sur la fin après une alerte à la cheville, il manque le panier de la gagne qui aurait pu mettre les siens à l’abri avant la prolongation. Pour le reste, il a été impressionnant, terminant à une passe décisive du triple-double.

✅ ⛔️Christian Koloko. Lui aussi aurait pu être le héros de la fin de match, entre ses contres, sa présence sous le cercle pour scorer et prendre des rebonds. Une production intéressante, malheureusement ternie par deux lancers manqués dans le money-time qui auraient pu changer l’issue de la rencontre.

⛔️Fred VanVleet. Un soir sans pour l’arrière des Raptors, cantonné à 4/18 au tir dont un triste 1/11 derrière l’arc. Il aurait pu se rattraper avec son caviar à la dernière seconde pour Scottie Barnes qui n’a pas réussi à tuer le match. On connaît la suite…

LA SUITE

Atlanta (10-6) : déplacement périlleux en vue sur le parquet de Cleveland, demain soir (01h00)

Toronto (9-8) : c’est l’heure d’une petite pause pour les Raptors qui ne rejoueront que mercredi soir, face à Brooklyn (01h30).