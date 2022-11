Karl-Anthony Towns et Jaden McDaniels commettent trop de fautes

Jaden McDaniels se doutait bien qu’en sortant couvrir Kevin Love de la sorte, derrière la ligne à 3-points, il risquait d’être sanctionné par les arbitres. « C’était compliqué de s’arrêter. J’ai essayé de l’éviter. J’aurais probablement dû passer devant et contester sans faire de faute », regrette toutefois l’ailier des Wolves, auteur de sa 6e faute sur cette action lors de la rencontre de dimanche dernier.

Considéré comme le meilleur défenseur sur l’homme de l’équipe, il tente d’être de plus en plus prudent avec les fameuses « antennes » défensives, susceptibles d’être sanctionnées. « Cela se traduit facilement en fautes rapides pour moi », constate le joueur de 22 ans.

Ce dernier est conscient du problème. Avec 57 fautes commises jusqu’ici, et une moyenne de près de 4 par match, il est sur le podium des joueurs les plus sanctionnés de la ligue. En compagnie d’un certain Karl-Anthony Towns.

« Je sais que c’est très difficile pour la ligue de voir quelqu’un de ma taille se déplacer de cette façon, que c’est un peu difficile de comprendre comment siffler. Je vais juste continuer à faire ce que je fais, espérer que la vidéo soit regardée et que les coups de sifflets soient bons », affiche « KAT » dont on connaît les difficultés à garder son calme auprès des officiels. « Il réagit mieux et gère mieux ce qui se passe dans le jeu », juge toutefois Chris Finch.

Une attitude et des habitudes qui se travaillent à l’entraînement. Le coach assure que l’équipe a travaillé avec Jaden McDaniels sur la pression du ballon loin du panier, mais en insistant sur la nécessité de ne pas faire de faute dans ces situations. L’ailier essaie ainsi de trouver l’équilibre avec sa façon de défendre les porteurs de balle.

« Même si j’ai quatre ou cinq fautes, cela ne change pas ma façon de défendre. Parce que si je change, j’aurais l’impression, même si je suis bon en défense, de ne pas être assez agressif », termine l’ailier.