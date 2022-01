D’Angelo Russell met en garde Karl-Anthony Towns sur son attitude avec les arbitres

Fin de troisième quart-temps chaotique à Atlanta. Karl-Anthony Towns pensait avoir sanctionné les Hawks avec un beau tir à reculons au buzzer de cette période. Sauf que les arbitres sont allés jeter un coup d’œil à l’action, alors que tous les protagonistes avaient regagné leur banc.

Double problème sur cette séquence de jeu. L’intérieur des Wolves a laissé traîner sa jambe et touché son défenseur, Onyeka Okongwu. Ce geste lui a valu une faute flagrante de niveau 1. Puis, sur la même action, « KAT » a regardé avec insistance son vis-à-vis tombé à terre. Ce sera une faute technique, en plus de l’annulation de son panier initial.

Un sacré revirement qui a permis aux Hawks de démarrer la dernière période non pas avec 8 points d’avance, mais 13 suite au jeu des lancers-francs inscrits par les locaux. « Je n’ai jamais vu ça dans un match NBA », hallucinait encore Karl-Anthony Towns après la rencontre, avant d’ajouter, prudemment : « Dire la vérité dans cette ligue te vaut une amende, donc pas de commentaire. »

Son coach, Chris Finch, a lui aussi eu du mal à comprendre la situation : « Je croyais qu’ils étaient allés vérifier si le tir était valide, et puis ils ont pu déterminer qu’il s’agissait d’une flagrante. Je ne savais même pas que c’était possible. Avec la technique en prime. »

Les Wolves en discussion avec la ligue

Si les décisions des arbitres, qui ont expulsé plus tôt dans le même quart-temps Anthony Edwards, sont discutables, D’Angelo Russell considère que son coéquipier et ami doit être prudent dans ses réactions.

« Il aime parfois s’emporter, vous voyez ce que je veux dire ? Je réalise qu’il aime ça, mais la frontière est mince avec le moment où ça affecte le jeu. J’ai réalisé qu’il aimait ça parce qu’un match sur deux, on peut y être confronté », constate le meneur des Wolves, dont le coéquipier a reçu huit fautes techniques cette saison, ce qui le rapproche déjà de son « record » en carrière (neuf en 2019).

Du fait de sa proximité avec l’intérieur, D’Angelo Russell pourrait-il avoir une influence positive sur lui par rapport aux arbitres ? « Je ne peux pas le faire à sa place. C’est un gars intelligent. Il sait ce qu’il fait, ce qu’il dit. Cela pourrait affecter l’équipe. […] Il y a un temps pour être enthousiaste et bruyant avec les arbitres et l’adversaire, mais il faut aussi trouver le moment où cela n’affecte pas l’équipe. »

De son côté, leur coach estime que la frustration de l’intérieur est « extrêmement palpable et justifiée par moments. Je le vois entrer sur le terrain en étant costaud et il prend des coups. Il doit essayer de finir malgré les contacts. Je peux comprendre qu’il soit frustré par ce genre de choses. On lui a parlé. On a aussi dialogué avec la ligue à différents niveaux pour essayer d’améliorer sa relation. C’est un travail en cours chez nous. »

Cette saison, son intérieur obtient environ six lancers-francs par match (19e dans la ligue), une moyenne en très légère baisse par rapport à ses saisons précédentes.