Lauri Markkanen presque parfait

Comment aurait-il pu en être autrement ? Pour conclure son match proche de la perfection, Lauri Markkanen a hérité du ballon à 132-131 pour inscrire le panier de la victoire. Le Finlandais a alors réussi à déjouer une prise à deux afin de se retrouver face à Devin Booker et de le sanctionner d’un tir « Nowitzkiesque » à mi-distance.

Auteur de 38 points à 15/18 au tir, Lauri Markkanen a encore été brillant, signant son record en carrière aux points avec la victoire en prime, 134-133. Pour fêter sa belle soirée, il est reparti avec le ballon du match.

Si le Jazz est aussi performant sur ce début de saison, il y est pour beaucoup, dans la lignée de son très bon Euro.

« Il a été impressionnant en tant qu’athlète, pour ne l’avoir jamais côtoyé auparavant, et en tant que joueur de basket. Je ne sais pas quelle est la limite pour Lauri. Je pense qu’aucun d’entre nous ne le sait, mais je suis presque sûr que nous ne l’avons pas encore vu », a confié son coach Will Hardy à l’issue de la rencontre.

Un casse-tête pour ses adversaires

Du haut de ses 2m13, Lauri Markkanen parvient à tirer son épingle du jeu par son mix entre mobilité et force, sans oublier son QI Basket. De plus, il arrive à être productif (et efficace) sans forcément tirer la couverture à lui.

« Il cause beaucoup de problèmes avec sa capacité à lire le jeu sans ballon », a souligné Mike Conley. « Nous avons eu plus d’actions avec lui coupant vers le cercle pour mettre des lay-ups et des dunks que nous n’en avons probablement eues depuis longtemps. C’est un joueur très intelligent et avec sa taille et son gabarit, il peut finir par-dessus beaucoup de gens et créer aussi pour d’autres gars côté opposé ».

Pour Will Hardy, c’est en effet le profil atypique de son intérieur qui fait sa force.

« Il ne correspond pas à ce qu’on peut penser quand on le voit. J’imagine que lorsqu’on le regarde, on ne pense pas qu’il soit aussi mobile et aussi agile. Comme son jeu de jambes, ce n’est pas seulement la vitesse en ligne droite. C’est son jeu de jambes dans les espaces restreints et sa capacité à changer de direction », a-t-il ajouté.

À 25 ans, son arrivée à Utah est peut-être ce qui pouvait arriver de mieux à sa carrière après une triste fin à Chicago puis une expérience intéressant à Cleveland. À Salt Lake City, il a pris une partie du leadership et a encore beaucoup à prouver. « Je ne suis clairement pas satisfait. Il y a beaucoup de choses que je peux mieux faire ». Ça promet !