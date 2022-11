Dans les coulisses des débuts de Victor Wembanyama en Bleu

La deuxième phase des qualifications à la Coupe du Monde 2023 avait démarré avant l’Euro, le 24 août dernier par une large victoire face à la République Tchèque à l’Accor Arena. Avant de mordre la poussière face à la Bosnie-Herzégovine dans la foulée, dans la salle surchauffée de Sarajevo.

Dans la dernière édition de la web-série Team France, on peut s’immerger avec plaisir dans ces images de coulisses. Comme quand quand Vincent Collet a piqué une belle gueulante après la défaite pour recadrer ses joueurs qui oublient de se faire des passes, de « faire mal » sur les écrans, de se sacrifier les uns pour les autres. Mais aussi d’action. Comme quand Jusuf Nurkic a écrabouillé Vincent Poirier au dunk !

On peut surtout reprendre le fil de ces fenêtres internationales disparates avec l’émergence d’une toute nouvelle équipe, dont Victor Wembanyama est bien sûr la pépite. On le voit notamment travailler son déjà fameux tir à 3-points sur un pied après diverses séquences de dribble, d’une telle aisance technique que Vincent Collet ne peut s’empêcher d’avoir le sourire jusqu’aux oreilles !

« Je ne sais pas pour les autres pays, mais je sais qu’en France, l’équipe nationale me semble être un truc majeur pour tous les basketteurs. Personnellement, l’identité nationale est quelque chose de fort », explique Victor Wembanyama avant d’ajouter. « Je n’ai pas de souci avec l’intérêt des médias, tant que ça n’empiète pas sur mon basket, sur ma récup’ ou sur mes heures de sommeil, ça ne me dérange pas. Et de toutes façons, ça fait partie du job. Quand on veut faire partie de l’élite, on sait qu’on sera très demandé par les médias. »

Mais on n’oublie pas non plus les Juhann Bégarin, Yoan Makoundou, Damien Inglis et Ismaël Kamagaté, qui ont aussi plutôt bien réussi leurs débuts respectifs sous la tunique tricolore. Sans parler de Sylvain Francisco qui a fait sensation, avec son dunk, mais encore plus avec ses prestations solides.