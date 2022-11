Tobias Harris sur la sellette à Philadelphie ?

Seulement 9e de la conférence Est et tout juste à l’équilibre (7 victoires – 7 défaites) après un mois de compétition, les Sixers sont assez décevants jusqu’à présent, même s’il faut aussi rappeler qu’ils n’ont pas été vernis, avec les blessures de Joel Embiid puis de James Harden.

Pour tenter d’inverser la tendance, les dirigeants de Philadelphie pourraient ainsi être prochainement amenés à faire bouger certaines choses dans leur effectif et le nom qui revient le plus sur la table dans les dernières rumeurs n’est autre que celui de Tobias Harris.

Une information de The Athletic qui n’est pas forcément surprenante, quand on sait que l’ailier de 30 ans a vu son rôle se réduire progressivement au fil des saisons, en Pennsylvanie. Malgré le fait que les Sixers l’avaient prolongé au prix fort, en lui offrant 180 millions de contrat sur cinq ans à l’été 2019.

Avec 14.7 points, 6.2 rebonds, 2.9 passes décisives et 1.6 interception de moyenne cette saison (à 46% aux tirs et 40% à 3-pts), Tobias Harris est actuellement parti (statistiquement parlant) sur les bases de sa pire campagne depuis 2015/16, époque Orlando puis Detroit.

S’il arrive désormais derrière Joel Embiid, James Harden et Tyrese Maxey dans la hiérarchie de Philly, « Tobi » reste tout de même un joueur polyvalent, capable d’apporter de bonnes choses en attaque comme en défense. Reste à déterminer sa cote exacte, avec ses 37.6 et 39.3 millions de dollars annuels, en 2022/23 et 2023/24.