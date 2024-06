Relancé avec les Spurs, Charles Bassey apprécie la bienveillance de Gregg Popovich

Comme pour n’importe quel job, l’environnement de travail en NBA est primordial pour le bien-être et la productivité d’un joueur. Pour Charles Bassey, cet environnement idéal semble être celui des Spurs puisqu’il est déjà le meilleur contreur et le deuxième meilleur rebondeur de l’équipe. En seulement 17 minutes par match !

Arrivé sur la pointe des pieds dans le Texas à la fin du mois d’octobre, quelques jours après le début de la saison, après avoir été coupé par les 76ers peu de temps avant, le pivot natif de Lagos a effectivement rapidement trouvé sa place au sein du jeune roster de San Antonio.

La raison principale ? La confiance que Gregg Popovich lui a aussitôt accordée, et surtout le calme rassurant avec lequel le mythique technicien communique avec ses joueurs, plus largement.

« Il est tellement calme. Qu’on gagne ou perde, il trouve les bons mots pour motiver les joueurs. À titre personnel, il me répète simplement de continuer à faire ce que je sais faire, sans pression. D’aider l’équipe comme je le peux » assure ainsi le pivot, fan de « Pop » de longue puisqu’il a passé ses années lycée à… San Antonio. « Jouer pour les Spurs, c’est un rêve devenu réalité. Je voulais jouer pour lui quand j’étais plus jeune. C’est le genre de coach pour lequel on veut jouer, pour lequel on veut tout donner. »

Un sentiment appuyé par le vétéran Josh Richardson, qui remarque que le calme de « Pop », toujours motivé par le projet des Spurs qui se reconstruisent malgré ses 73 printemps, bénéficie effectivement aux plus jeunes en quête de repères, dont Charles Bassey.

« À ce stade de sa carrière, il est très détendu. C’est un vrai plaisir de jouer sous ses ordres » souligne l’arrière. « En NBA, c’est souvent une question de mental, de confiance et de confort. Donc je pense que pour [Charles], ça joue beaucoup. Il le laisse faire, sans le brider. »

Charles Bassey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 PHL 23 7 63.8 0.0 75.0 1.0 1.7 2.7 0.3 1.4 0.2 0.4 0.7 3.0 2022-23 SAN 35 15 64.4 37.5 59.5 2.1 3.4 5.5 1.3 2.1 0.5 1.2 0.9 5.7 2023-24 SAN 19 11 72.5 0.0 83.3 1.2 2.8 4.0 1.1 1.6 0.4 0.8 0.9 3.3 Total 77 11 65.8 23.1 65.5 1.6 2.7 4.3 1.0 1.8 0.4 0.8 0.9 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.