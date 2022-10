Charles Bassey s’engage à San Antonio

Coupé par les Sixers la semaine dernière, Charles Bassey va finalement rester en NBA puisqu’il a accepté un « two-way contract » de la part des Spurs. Il ne débarque pas en terre inconnue puisqu’il avait passé ses années lycée à San Antonio. Dans une équipe en reconstruction, il devrait s’épanouir en obtenant du temps de jeu sous les ordres de Gregg Popovich.

Sélectionné en 53e position par les Sixers lors de la Draft 2021, Bassey n’avait disputé seulement que 23 matchs durant sa saison rookie avec une moyenne de 3 points et 2,7 rebonds sur 7,3 minutes disputées par match. Barré par Joel Embiid et ses doublures, comme DeAndre Jordan et Paul Reed, cet imposant pivot a surtout joué en G-League où il s’est montré bien plus efficace en tournant à 18,9 points et 10,3 rebonds en 17 matchs avec les Delaware Blue Coats.