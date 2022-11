[Black Friday] Un code promo pour profiter de -25% sur le Nike Store

Pour débuter la Cyber Week, Nike et Jordan Brand frappent très fort avec un code promo pour profiter de -25% sur les produits non soldés sur le Nike Store. C’est valable du 21 au 24 novembre, et cette remise est réservée pour les membres Nike.

Cela concerne plus de 4 000 articles, et voici ce qu’on a retenu au rayon Chaussures :

– La Luka 1, initialement vendue 109,99 euros, est à 82,5 euros !

– La Zion 2, vendue 119,99 euros, est à 90 euros

– La Zoom Freak 4 vendue 129,99 euros, est à 97,5 euros

– La PG6, vendue 119,99 euros, est à 90 euros euros

Au total, il y a donc une cinquantaine de chaussures concernées, et le code promo s’applique sur les maillots, les sweats, etc. Il faut le saisir au moment du paiement.

Conditions de l’offre

CODE PROMO : WIN22

