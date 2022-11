Les Grizzlies cherchent des solutions pour compenser l’absence de Desmond Bane

La saison dernière, pratiquement au même moment, Memphis perdait Ja Morant, victime d’une entorse du genou. Les troupes de Taylor Jenkins avaient alors parfaitement réussi à s’en tirer, en remportant dix matchs sur douze durant la convalescence de leur leader.

Un an plus tard, c’est une épreuve du même genre qui vient frapper les Grizzlies puisque Desmond Bane, touché à l’orteil, ne reviendra pas avant le mois de décembre. En son absence, Memphis affiche pour l’instant trois défaites, dont un nouveau revers mardi soir, et ce malgré le festival Ja Morant.

L’heure est donc à la recherche d’alternatives, d’autant que Desmond Bane est entré dans une nouvelle dimension avec ses 25 points de moyenne, et que Ziaire Williams ne reviendra pas avant mi-décembre. Pour Taylor Jenkins, le niveau défensif a été satisfaisant. C’est davantage en attaque, où les qualités de shooteur de Desmond Bane, et plus globalement le danger qu’il apporte, manquent à la bonne tenue du collectif.

« Il n’y a pas lieu de réagir de façon excessive. Je pense que dans l’ensemble, notre défense a été plutôt bonne. Nous devons juste trouver un moyen de mieux jouer en attaque », a-t-il déclaré. « Desmond est tellement important pour ce que nous faisons des deux côtés du parquet. C’est aux autres de monter au créneau, c’est toujours la mentalité que nous avons eue. On ne peut pas remplacer ce que Desmond faisait, mais j’ai quand même mis mes gars au défi chaque jour ».

Une réponse collective

Premier joueur dans le viseur pour épauler Ja Morant au scoring, Dillon Brooks, capable de surfer au-dessus des 20 points par match en moyenne par périodes, sans forcément devoir prendre 20 tirs comme il s’en est approché mardi en Louisiane (19 points à 6/18 au tir).

« Je dois mieux shooter », avait-il reconnu après le match. « J’ai raté beaucoup de tirs ouverts. Je dois mieux finir. Il ne s’agit pas d’attendre que quelqu’un marque, mais de mieux partager le ballon ».

Tyus Jones ou John Konchar, promu dans le cinq majeur en l’absence de Desmond Bane, sont d’autres solutions. Il y a également le retour de Jaren Jackson Jr. qui peut aider, même si l’intérieur doit encore régler la mire après avoir disputé son premier match de la saison mardi, avec forcément un peu de déchet (3/14 au tir, dont 0/7 à 3-points).

« Je me suis senti aussi bien que possible. Il y a probablement eu des moments où j’étais fatigué, mais je n’ai pas joué tant que ça (25 minutes). Je me sentirai mieux de match en match », a-t-il confié.

Au-delà des cas individuels, la réponse passera également par le collectif, comme toujours à Memphis. L’objectif est aussi d’avoir suffisamment d’armes aux côtés de Ja Morant pour ne pas avoir à trop solliciter le meneur, qui ne pourra pas se muer en super héros chaque soir. Demain, les Grizzlies passeront au révélateur de Shai Gilgeous-Alexander et du Thunder, qui restent pour leur part sur trois victoires en quatre matchs.