Alerte générale à Cleveland

Il y a dix jours, les Cavaliers affichaient huit victoires de suite, pour une seule défaite. Malgré l’absence de Darius Garland, depuis le premier match, Donovan Mitchell et sa bande empilaient les succès et s’affirmaient comme un candidat solide dans la conférence Est.

Dix jours plus tard donc, le constat a bien changé après un « road trip » raté à l’Ouest et désormais cinq défaites consécutives, suite au revers contre Milwaukee. Comment expliquer une telle glissade, si soudaine ?

« On a pris une mentalité d’enfant gâté », regrette J.B. Bickerstaff pour ESPN. « On a gagné huit matches de suite, tout le monde était dithyrambique, on s’est mis à l’aise. On était une bonne équipe, qui venait d’enchaîner huit victoires de suite, alors qu’il s’agit d’être mature et de progresser collectivement. »

Les déplacements à l’Ouest ont entamé l’attitude des Cavaliers d’après leur coach. Ils étaient déçus de leur prestation à Sacramento, mais rien n’a changé ensuite. Quel visage retenir des troupes de l’Ohio : le premier très séduisant et victorieux, ou le second bien plus décevant ?

« Ces cinq défaites ne reflètent pas qui nous sommes, ce qu’on a été », tente de rassurer Donovan Mitchell. « Je le disais déjà quand on gagnait : on est encore tôt dans la saison, qui sera longue. Il y aura des épreuves, des choses positives et négatives. Il ne faut pas surréagir. On a gagné huit de suite, puis perdu cinq de rang, d’accord. On revient au tableau noir et il faut surtout se dire que chaque soir, il faut se donner à fond. »

La défense des Cavaliers souffre énormément depuis la victoire contre les Lakers. Certes, Jarrett Allen a manqué les deux derniers matches, mais même avec le pivot, ils encaissaient trop de points. Sur les cinq derniers matches, ils sont même la pire défense de la ligue, en terme d’efficacité, et de loin…

« On est concentré sur notre défense, sur nos efforts dans ce domaine. On a des lacunes parfois », confesse Evan Mobley. « On marque toujours, donc ce n’est pas le problème. C’est vraiment la défense », confirme l’ancien arrière du Jazz. « Oui, Allen nous a manqué, mais les équipes qui gagnent le titre – et on veut en faire partie – ont des joueurs qui élèvent leur niveau. Les Bucks l’ont montré, avec plusieurs absents mais une victoire. »