Les Cavaliers déçus de leur prestation à Sacramento

Le 15-0 des Clippers dans le « money time » et cette défaite frustrante à Los Angeles, après avoir compté douze points d’avance à quatre minutes de la fin, ont-ils profondément marqué les Cavaliers ?

La question mérite de se poser car le début de match à Sacramento fut raté. En encaissant 69 points en première période, les Cavaliers ont encore (pour la troisième fois de suite) rejoint la pause avec au moins 60 points pris.

« On n’a pas joué avec volonté », regrette J.B. Bickerstaff pour le Plain Dealer. « On a pris cette mauvaise habitude, et c’est ma responsabilité, de laisser l’adversaire jouer comme il le veut en début de rencontre, et de croire qu’on pourra renverser les choses après la pause. C’est arrogant de penser comme ça. On ne peut pas survivre en NBA en jouant ainsi, car en face, c’est trop fort. Si on veut être bon, il faut jouer le style des Cavaliers. Sinon, on va vivre des soirées comme ça. »

Il y avait alors 11 points d’avance pour les Kings après 24 minutes. Comme le coach le constate, dans le troisième quart-temps, Donovan Mitchell et compagnie se réveillent enfin. L’arrière inscrit 15 des 21 premiers points de son équipe, et 17 au total, dans ce quart-temps.

« Si on joue comme ça contre Golden State, ça ne va pas être joli »



Mais ce sursaut ne tiendra pas jusqu’à la fin. Kevin Love donnera certes l’avantage en début de dernier acte, mais en attaque, il y a des imprécisions, et Sacramento profite de la mauvaise défense pour s’imposer.

« On est déçu, il n’y a pas d’autre façon de voir les choses », se lamente J.B. Bickerstaff, qui espérait que ses troupes n’allaient pas être trop affectées par la fin de rencontre ratée à Los Angeles. « On ne peut pas s’attendre à ce que les choses tournent dans notre sens. On doit faire les efforts collectivement », poursuit Donovan Mitchell, auteur de 38 points. « Il s’agit de notre défense, pas de l’attaque. On n’est pas solide défensivement depuis deux matches. On s’appuie trop sur notre attaque, on espère qu’elle va faire le travail. Ce n’est pas nous ça. »

Après 119 points encaissés contre Paul George et les Clippers, les Cavaliers ont donc quitté Sacramento avec 127 points dans les dents. Et les Warriors, même malades, se profilent ce vendredi avec leur 117 points inscrits par match et un Stephen Curry qui sort d’une performance à 47 points…

« Si on joue comme ça contre Golden State, ça ne va pas être joli », prévient le All-Star. « Je vais continuer de dire qu’on est tôt dans la saison, mais ça ne peut pas se reproduire non plus. Le groupe le sait, on va être meilleur. »