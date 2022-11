Le MVP de la nuit | Stephen Curry en mode zéro déchet

Comme pour les plus grands joueurs de l’histoire, on pense avoir déjà tout écrit sur Stephen Curry. On connaît ses coups de folie par coeur, on sait que le poids des ans n’a pas encore d’impact sur lui, et cette nuit, il nous en a encore mis plein la vue !

« Ce soir, Steph était juste à couper le souffle… C’est évidemment l’un des plus grands joueurs de tous les temps » résume Steve Kerr. « Il joue tellement bien, et tellement de soirs… Mais ce soir, ça semblait bien particulier pour lui. Il a mis tous les tirs importants. Il nous a portés sur son dos. »

Il y a d’abord les chiffres : 47 points, 8 rebonds et 8 passes à 17 sur 24 aux tirs, dont 7 sur 12 à 3-points. Il ne perd pas un ballon en 38 minutes ! Et puis, il y a les images et l’attitude. Dans le dernier quart-temps, il inscrit 17 points, et à partir du moment où il entre, les Kings n’en inscrivent plus que 12…

« Je n’ai jamais été aussi heureux de gagner un match dès la 11e journée »

De cette soirée, on retiendra aussi cette faute technique au milieu du 3e quart-temps. Il inscrit un panier difficile, malgré le défenseur. Pour lui, il y a faute, et tel un DeMarcus Cousins, il s’en prend à l’arbitre. La technique est logique, et elle va réveiller le groupe !

« J’avais vu beaucoup de blagues il y a quelques années, quand j’avais mis un coup de pied dans une chaise, et qu’on avait fait une série derrière. Peut-être que c’est la version actualisée » sourit-il.

Plus sérieusement, Stephen Curry a été incroyable dans le « money time » avec des tirs plus difficiles les uns que les autres. Et lorsqu’il fait passer les Warriors devant sur ce 3-points dans l’axe, il ne dit pas « bonne nuit » à ses adversaires, mais il place sa main près de l’oreille pour entendre le public… « Je n’ai jamais été aussi heureux de gagner un match dès la 11e journée » sourit-il, rappelant qu’il va falloir que l’équipe joue beaucoup mieux pour se mêler à la course au titre.

Car ce soir, ce n’était que les Kings en face, et il ne va pas signer des matches aussi dingues tous les soirs.