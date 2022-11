Washington fait plier des Grizzlies privés de leurs stars

Et de quatre pour les Wizards ! Washington a signé sa quatrième victoire consécutive en venant à bout d’une équipe de Memphis décîmée.

Malgré l’absence de la traction arrière Morant-Bane, et toujours de Jaren Jackson Jr, les Grizzlies avaient pourtant bien débuté la rencontre, résistant aux assauts de la paire Avdija-Porzingis avec notamment Tyus Jones et John Konchar au diapason (23-19). Après de bons passages de Santi Aldama et Dillon Brooks en début de deuxième quart-temps, Memphis avait même pris les devants suite à un 11-0 marqué par le 3-points de Santi Aldama, le dunk de Jake LaRavia et le alley-oop entre Tyus Jones et Brandon Clarke (38-47).

Problème, la série a eu le mérite de piquer Washington au vif. Les Wizards ont alors rectifié le tir avant le repos, répondant également avec un 11-0 conclu par deux missiles lointains de Kristaps Porzingis. Le Letton a alors remis le couvert au buzzer de la mi-temps afin de replacer les siens à +4 (55-51).

Memphis a tenu bon au retour des vestiaires en se remettant à son axe 1-5 Jones-Adams particulièrement inspiré dans le troisième quart-temps (68-68). Jusqu’à un nouveau coup de chaud des locaux à 3-points, cette fois par l’intermédiaire de Deni Avdija, Will Barton et Rui Hachimura (82-74).

Les Wizards ont alors tué le suspense dès les premières minutes du dernier acte, avec une nouvelle flopée de tirs lointains pour faire plier Memphis pour de bon. Corey Kispert par deux fois, Kristaps Porzingis et Jordan Goodwin ont alors apporté leur pierre à l’édifice afin de reléguer les Grizzlies à 14 longueurs (96-82). Suffisant pour voir venir jusqu’à la fin et s’imposer 102-92.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pluie de 3-points sur la capitale. Les averses ont rythmé la soirée jusqu’à submerger les pauvres Grizzlies. En dehors de Daniel Gafford, tous les joueurs de Washington entrés en jeu ont scoré au moins un panier à 3-points, pour un total de 19/40 dans l’exercice. Clairement l’élément qui a changé la donne, Memphis ayant de son côté rendu à 9/28, en dessous des 33% de réussite…

– Trop, c’est trop. Déjà privés de Jaren Jackson Jr depuis la reprise, les Grizzlies ont dû composer sans Ja Morant (cheville) et Desmon Bane. Privés de leurs principales armes offensives, Memphis n’a pas tenu sur la longueur et a fini par craquer en fin de troisième quart-temps. Sans surprise, aucun joueur n’a dépassé les 20 points. Il a par ailleurs fallu 22 tentatives à Dillon Brooks pour qu’il termine à 19 unités…

TOPS/FLOPS

✅ Deni Avdija. L’heure du déclic a-t-elle sonné pour l’ailier des Wizards. Auteur de 21 points (record en carrière égalé), il a confirmé le niveau de ses précédentes sorties et dégage plus d’assurance que par le passé. L’expérience de l’EuroBasket n’est sans doute pas anodine dans ce début de saison réussi pour l’international israélien.

✅ Kristaps Porzingis. L’intérieur est lui aussi en forme et ça se voit à son aisance derrière l’arc, avec quelques step-backs pour magnifier le tout. Son 6/10 de loin est son meilleur score de ce début de saison. On l’a aussi vu présent au contre, à l’interception et même en transition. Un genre de Victor Wembanyama letton !

✅Santi Aldama. Dans la lignée de ce qu’il produit depuis le début de saison, avec de l’adresse extérieure, de la défense et une lecture de jeu toujours précieuse pour les Grizzlies, d’autant plus dans ce contexte.

⛔️ La faillite des « leaders ». Tyus Jones, Dillon Brooks, Brandon Clarke et Steven Adams, tels sont les joueurs sur lesquels Memphis aurait pu se reposer en l’absence du trio Morant-Bane-Jackson. Si on peut épargner Steven Adams, dont la production aura été intéressante des deux côtés du parquet, il y aurait à redire sur les prestations de Tyus Jones (7/18), Dillon Brooks (7/22) et Brandon Clarke (1/7 en 15 minutes), qui n’ont pas su élever leur niveau de jeu alors qu’ils avaient une belle opportunité de le faire.

LA SUITE

Wizards (8-6): Washington accueillera OKC ce mercredi (01h00).

Grizzlies (9-5): rendez-vous mardi en Louisiane pour affronter les Pelicans (01h30).