Kevin Durant et les Nets attendent le retour de Kyrie Irving avec impatience

Quand Kyrie Irving fera-t-il son retour avec les Nets ? Les dernières déclarations d’Adam Silver, de Joe Tsai et du syndicat des joueurs ont préparé au retour du meneur, qui a fini de purger sa suspension minimale de cinq matchs imposée par Brooklyn suite à son partage d’un film conspirationniste et antisémite sur les réseaux sociaux.

S’il a finalement présenté des excuses, le All-Star doit encore rencontrer des représentants de la communauté juive de Brooklyn et suivre un programme de sensibilisation contre la haine.

On ne devrait donc pas le retrouver ce soir, lors du match face aux Lakers à Los Angeles, et selon ESPN, il y a peu de chances qu’il réintègre l’équipe en plein coeur du « road trip », à Sacramento mardi puis à Portland jeudi. L’option la plus proche serait donc un retour dimanche prochain, à domicile, face aux Grizzlies.

« J’ai hâte de jouer (avec lui), vous connaissez Ky, c’est un joueur, il aime le jeu », a expliqué Kevin Durant, qui a expliqué que le moral de son camarade était très bon en ce moment. « Donc j’espère que tout ça est terminé, que nous pouvons passer outre et le retrouver sur les parquets bientôt ».

Néanmoins, l’ailier n’a aucune certitude sur la date de retour de son coéquipier.

« C’est hors de notre contrôle. En tant que joueurs, nous essayons de nous concentrer sur les matchs, les entraînements. Nous essayons juste de nous concentrer car ça sera résolu quand ça sera résolu. Tout cela nous dépasse globalement pour le moment, donc nous devons juste contrôler ce que nous pouvons contrôler ».

Sans compter que les victoires de l’équipe aident aussi à gérer la situation bien plus tranquillement.