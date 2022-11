Chaque semaine, l’histoire se répète : les réseaux sociaux (et notamment les nôtres) sont inondés de highlights et les articles affluent de partout, quand Victor Wembanyama pose un pied sur un parquet.

Aujourd’hui, la hype autour du Français est telle que la NBA n’a pas hésité à surfer dessus dès maintenant, alors qu’il n’a même pas encore débarqué aux États-Unis. L’invitant par exemple à Las Vegas, avec Boulogne-Levallois, pour une double confrontation avec l’Ignite Team de Scoot Henderson, ou décidant tout simplement de retransmettre TOUS ses matchs sur son application jusqu’à la fin de saison. Du jamais vu auparavant…

Plus les semaines passent et plus cette « Wembamania » prend de l’ampleur, à mesure que le phénomène de 18 ans brille en club (et désormais en sélection). Dans les Hauts-de-Seine, il est aujourd’hui presque impossible d’assister à un match des Mets, qui jouent constamment à guichets fermés et qui vendent leurs places en un rien de temps.

Même les personnalités (Michael Douglas, Lionel Jospin…) se pressent dès à présent dans les tribunes du Palais des sports Marcel-Cerdan et on se demande maintenant quand les hommes de Vincent Collet joueront à Bercy, histoire de contenter un maximum de curieux…

Une hype inédite… et démesurée ?

Sauf que, comme toute attraction qui se respecte, Victor Wembanyama commence désormais à en agacer certains en France. Non pas directement, car son comportement dans les médias et sur les parquets est quasiment irréprochable, mais plutôt à cause de toute la hype et la médiatisation qu’il suscite, partout où il passe.

Pour illustrer ce constat, outre les quelques messages qui émergent sur les réseaux sociaux, il n’y a qu’à écouter les récents propos de Laurent Sciarra, vice-champion olympique en 2000, devenu depuis entraîneur.

« [La hype Victor Wembanyama], ça me fatigue. Ça me fatigue grave », reconnaît-il pour La République des Pyrénées. « On a eu un hyper phénomène [Kylian] Mbappé et on veut la même chose avec ce garçon. Tant mieux qu’il soit N°1 de la Draft, qu’il joue 25-30 minutes grâce à Vincent Collet dans un club qui ne dispute pas de coupe d’Europe et qu’il puisse faire ses gammes. Mais les 11-12-13 autres qui sont là [avec lui], on n’en parle pas ? Vincent Collet qui fait un travail de dingue depuis des années, on n’en parle pas ? Là, j’ai vu qu’il faisait la une et on ne parlait que de lui. [C’est un] Mbappé bis. Et tout ça me fatigue. […] Quand on sort un individu d’un sport collectif, ça a le don de me gonfler. Encore plus là, si jeune. On l’a fait avec [Tony] Parker et [Boris] Diaw, mais ils avaient fait plus que leurs gammes. Quand tu es champion NBA, tu as le droit à certains égards. Là, je trouve que la hype est gigantesque. C’est bien, mais elle est encore longue la route, il n’a que 18 ans. »

D’où cette interrogation : n’en fait-on pas trop avec Victor Wembanyama ? N’est-ce pas prématuré de l’ériger en superstar, d’individualiser ses résultats et de lui mettre autant de pression, alors qu’il n’a pas encore mis un pied en NBA et qu’il ne cartonne véritablement que depuis quelques semaines, dans un environnement où tout est mis en œuvre pour qu’il puisse briller le plus possible ?

Outre-Atlantique, cette pratique est répandue, avec des joueurs comme LeBron James, Blake Griffin, Anthony Davis, Andrew Wiggins ou Zion Williamson qui ont par exemple été habitués, très jeunes, à faire les gros titres dans la presse. Mais en Europe, et surtout en France, c’est une grande première, à laquelle Luka Doncic et encore moins Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokic n’ont jamais vraiment eu droit avant de débarquer aux États-Unis.

Ici, deux écoles semblent ainsi s’opposer. Pour certains, il est normal et légitime de profiter de cette opportunité unique pour encenser et mettre en lumière un talent générationnel comme Victor Wembanyama, potentielle locomotive de tout un sport en France. Pour d’autres, c’est le meilleur moyen de le cramer psychologiquement et de lui faire perdre pied (ou prendre le melon…) beaucoup trop tôt.

Mais, après tout, et en reprenant l’exemple de Kylian Mbappé en football, n’est-ce pas la meilleure occasion de voir de quel bois est fait « Wemby » ? Libre à chacun d’avoir son avis sur cette question…