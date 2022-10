Officiel : la NBA diffusera tous les matchs de Victor Wembanyama jusqu’à la fin de saison !

Déjà starisé outre-Atlantique, après ses deux prestations monumentales face au G-League Ignite de Scoot Henderson, Victor Wembanyama a rapidement fait de nouveau l’objet de la convoitise américaine cette saison.

Comme l’avait laissé entendre Ouest-France hier, la NBA a effectivement conclu un accord avec la LNB, pour diffuser gratuitement et en direct tous les futurs matchs de Boulogne-Levallois (saison régulière + playoffs), ainsi que le All-Star Game LNB et la Leaders Cup, sur sa propre plateforme et application !

Une première historique pour une ligue non affiliée à la NBA…

Une diffusion bloquée en France

Vu la demande du public américain pour la licorne tricolore, ce projet ne pouvait qu’être synonyme de réussite. Dominateur en France sur ce début de saison, avec quasiment 19 points (à 52% de réussite), 8 rebonds et 3 contres de moyenne, Victor Wembanyama alimente déjà les réseaux sociaux en highlights chaque weekend, mais il permet surtout à son équipe des Mets de caracoler dans le groupe de tête au classement, avec quatre victoires en cinq matchs.

Tels certains observateurs, qui regrettaient de ne pouvoir assister aux performances de « Wemby » qu’au moyen (très limité) de la Keemotion (c’est-à-dire une caméra « automatique » située au milieu du terrain), cet accord donnera un nouveau coup de fouet à la « Wembamania » qui est déjà bien lancée depuis la rentrée !

Rendez-vous dès samedi soir, pour les « débuts » de Victor Wembanyama sur l’application NBA, à l’occasion du déplacement de Boulogne-Levallois à Bourg-en-Bresse. À noter, toutefois, que ce contenu ne sera pas accessible en France, car géo-bloqué, mais qu’il sera toujours possible de suivre le pivot français gratuitement sur l’application LNB ou sur BeIN Sports (en fonction de la programmation)…