Le slogan « Trust the process » a également résonné dans les couloirs de la Little Caesars Arena ces dernières années. Mais avant de se lancer pleinement dans son projet de reconstruction, Detroit avait misé sur Blake Griffin pour essayer de se relancer. Aux côtés de joueurs comme Reggie Jackson, Reggie Bullock, Bruce Brown ou encore Andre Drummond, il avait d’ailleurs réussi sa mission de qualifier les Pistons pour les playoffs 2019.

Trois ans plus tard, le projet a été complètement recentré autour de jeunes joueurs à fort potentiel. De passage en ville pour affronter les Pistons avec Boston, Blake Griffin a livré son sentiment sur l’évolution du « process » de la franchise du Michigan. Et l’intérieur semble apprécier le chemin pris par son ancienne équipe.

« Ils ont fait un travail phénoménal », a-t-il déclaré. « J’ai l’impression que c’est exactement ce qu’ils voulaient faire, reconstruire, recruter des gars à la Draft, faire venir des gars pour compléter l’équipe, et j’ai l’impression qu’ils ont fait des choix intelligents. J’aime beaucoup tous leurs jeunes gars ».

Un noyau dur qui rime avec futur

Blake Griffin apprécie également le profil des joueurs développés par Dwane Casey, mais aussi leur mentalité et leur dureté. Il est par exemple resté proche de Saddiq Bey, un joueur dur au mal qui était « son » rookie en 2020, et avec lequel il a gardé des liens étroits.

« Ces deux derniers étés, Saddiq est venu s’entraîner avec moi, et rester avec moi, et nous en parlons tout le temps. Mais quand il est sur le terrain, il n’y a pas de place pour les câlins ou les salutations, comme avec beaucoup d’autres gars. C’est ce que j’aime chez Saddiq. C’est ce que j’aime chez beaucoup de ces gars-là », a-t-il ajouté.

Les Pistons ont pris une nouvelle dimension avec la Draft de Cade Cunningham, un meneur taillé pour devenir le « franchise player » de l’équipe, mais Blake Griffin a aussi salué les arrivées de Jalen Duren et Jaden Ivey, sans oublier la signature de Bojan Bogdanovic, venu apporter de la consistance au projet des Pistons.

« Cade a eu une excellente année l’an dernier. C’est difficile d’arriver en tant que rookie et d’avoir un impact immédiat sur la victoire et de faire toutes ces choses. Ça arrive, mais en général ça prend du temps », a-t-il ajouté. « Il y a Jaden, Saddiq, qui est l’un des jeunes gars les plus travailleurs que j’ai côtoyés. Et j’aime vraiment Jalen Duren. Je l’apprécie vraiment. Il va être très bon. Comme je l’ai dit, ils ont déjà ces éléments. Et je pense que la signature de Bojan Bogdanovic a été énorme ».

Le bilan des Pistons, et accessoirement le match de la nuit, rappellent à la franchise de Tom Gores le chemin qui lui reste à parcourir. Mais pour Blake Griffin, Detroit et sur la bonne voie et va continuer à progresser à l’avenir.

« Pour atteindre le niveau supérieur, je pense que tous les secteurs de l’organisation sont concernés. L’équipe d’entraîneurs devra probablement continuer à s’améliorer également. Mais j’adore leurs jeunes talents et le front office a fait un excellent travail » conclut ainsi Blake Griffin.