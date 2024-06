Kawhi Leonard rassure en reprenant le cinq-contre-cinq

On était resté sur une sensation de flou total quant à la date de retour de Kawhi Leonard.

Une semaine plus tard, les nouvelles concernant l’état de santé du joueur des Clippers semblent bien meilleures. Pour la première fois depuis son renvoi à l’infirmerie, pour traiter son genou meurtri, l’ailier a pu participer à du cinq-contre-cinq lors de l’entraînement de ce vendredi.

« Il a joué en cinq-contre-cinq avec certains de nos gars, des joueurs et des entraîneurs. C’est la première fois qu’il a pu aller sur le terrain et jouer ainsi, et il a semblé plutôt en forme. Il a encore du chemin à parcourir, mais le fait de l’envoyer sur le terrain, en cinq-contre-cinq, était un premier signe positif », apprécie Tyronn Lue.

Ce dernier assurait il y a quelques jours qu’il n’y avait pas de calendrier quant au retour de « The Klaw ». Cette fois, le coach, qui ne sait pas s’il le fera débuter sur le banc comme cela a été le cas lors de ses deux apparitions cette année, assure qu’il se rapproche.

L’ancien des Spurs et des Raptors ne reviendra « pas demain. Il va falloir encore quelques séances d’entraînement pour y arriver. Ensuite, il faudra le réévaluer pour voir comment il se sent après être allé à l’infirmerie et voir si on a coché toutes les cases », détaille le technicien dont la formation reçoit les Nets la nuit prochaine.

Celui-ci n’est de toute façon pas dans l’urgence car les Clippers ont remporté cinq de leurs six derniers matchs.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.