Jimmy Butler : « Je pense que l’on se croit parfois trop bons »

Avec un bilan de cinq victoires et sept défaites après bientôt un mois de compétition, le même que Philadelphie et Brooklyn, Miami (12e) peine pour l’instant à trouver son rythme de croisière et décoller dans sa conférence.

La nuit dernière, à domicile, le Heat était carrément proche de se faire surprendre par les Hornets, qui ferment actuellement la marche à l’Est et qui jouaient sans LaMelo Ball, ni Gordon Hayward. Heureusement, Jimmy Butler (35 points, 10 rebonds, 8 passes) est sorti de sa boite au meilleur des moments, afin d’éviter une nouvelle déconvenue à son équipe…

« Jimmy [Butler] a évidemment été sensationnel. Notamment quand nous étions menés dans le dernier acte. Il a posé son empreinte sur ce quatrième quart-temps », l’encensait d’ailleurs son coach, Erik Spoelstra.

« Jimmy Buckets » doit jouer les pompiers de service

Auteur de 26 de ses 35 points en seconde période et en prolongation, Jimmy Butler s’est notamment distingué dans les quatre dernières minutes du quatrième quart-temps, quand Miami était mené de deux possessions (98-93). À partir de là, il a effectivement été à l’origine du 11-6 qui a permis aux siens d’arracher cinq minutes supplémentaires.

Et, dans cette prolongation sous haute tension, les hommes d’Erik Spoelstra ont finalement réussi à faire parler leur expérience, de manière à décrocher un succès aussi poussif que précieux.

« Nous nous sommes mis en route, mais c’est ce que nous devrions avoir [comme comportement] à chaque quart-temps », rappelait le très agressif ailier All-Star, concernant le visage affiché par ses troupes dans le money-time.

Pour autant, malgré cette victoire acquise au forceps, Jimmy Butler ne pouvait pas non plus s’empêcher de regretter ce trou d’air qui a valu au Heat de gâcher une avance de 12 points dans le dernier acte…

« Je pense que l’on se croit parfois trop bons et c’est à ce moment-là que nos avances disparaissent », jugeait-il à ce sujet, avant d’ajouter. « Quand j’entre en jeu, je dois faire un meilleur travail pour bien terminer les matchs et m’assurer que nous l’emportions. »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.6 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 Total 814 33 47.0 32.9 84.4 1.6 3.7 5.4 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.