Heat – Hornets : Jimmy Butler évite le pire

Même si le Heat s’impose 117-112 cette nuit face aux Hornets, il va rentrer chez lui avec davantage de doute que de satisfaction. La faute à une prestation plus que moyenne, et surtout un gros trou noir au début du 4e quart-temps. Pendant trois quart-temps, Miami a dominé l’équipe B des Hornets, privés toujours de LaMelo Ball, mais aussi de Gordon Hayward, au point d’attaquer le dernier quart-temps avec 12 points d’avance (85-73).

Et puis plus rien… Avec Dennis Smith Jr à la baguette, et PJ Washington et Jaden McDaniels à la finition, les Hornets signent un 12-0 pour égaliser. En quatre minutes, Charlotte a refait son retard, et Erik Spoelstra n’a pas d’autre choix que de rappeler Jimmy Butler. Mais le momentum est clairement côté Hornets qui prennent jusqu’à cinq points d’avance grâce à Kelly Oubre Jr. (98-93). Il reste quatre minutes à jouer, et Butler décide d’enfiler le costume de Dwyane Wade. Il prend le jeu à son compte, et il inscrit huit points de suite !

Un marcher qui fait tache

Sous son impulsion, Miami est repassé devant (104-102) et le public est debout. Mais Dennis Smith Jr. égalise, puis Butler perd un ballon sur une faute offensive plutôt sévère sur son garde du corps Terry Rozier. La balle de match est pour Rozier justement. Il a Caleb Martin sur le dos, mais il parvient à se trouver un shoot correct à 3-points. Il tape le fond du cercle. Prolongation.

Là encore, les Hornets vont prendre les commandes, et là encore, Jimmy Butler va s’occuper de tout pour égaliser (109-109). La suite ? Trois minutes étouffantes, et un match qui se joue sur un coup de sifflet : un marcher de Kelly Oubre Jr. sur une remise en jeu. Le marcher y est, même si en NBA, on ne le siffle jamais. Derrière Terry Rozier balance un très vilain 3-points qui ne s’imposait pas. Au final, c’est Gabe Vincent, aux lancers, qui permet au Heat de s’imposer 117-112. Mais que ce fut vilain…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le Heat jout à huit. Pas de Tyler Herry, ni toujours de Victor Oladipo, et Erik Spoelstra limite sa rotation à huit joueurs. Il est obligé de tirer un maximum sur ses titulaires, et ce n’est évidemment pas normal que Kyle Lowry joue 39 minutes ou Jimmy Butler 42. Surtout face aux modestes Hornets, derniers de la conférence Est.

— Avec Miami, on ne s’ennuie pas. Sur douze matches, le Heat en a terminé 10 avec un écart inférieur ou égal à 10 points. Toutes les rencontres sont serrées, et ça fait sourire Bam Adebayo : « On ne fait pas exprès, mais ça rend les matches intéressants« . Cette nuit, le Heat a disputé sa première prolongation, et l’expérience de Jimmy Butler a été précieuse.

TOPS/FLOPS

✅ Jimmy Butler. Un très grand match de l’arrière All-Star, à la fois complet et « clutch ». On retiendra évidemment cette fin de 4e quart-temps pour secouer ses coéquipiers et arracher la prolongation. On avait vraiment l’impression de revoir Dwyane Wade avec ce jeu en isolation et cette capacité à enfoncer son défenseur pour prendre le tir qu’il souhaite.

✅ ⛔ Bam Adebayo. Un beau double-double, et un très bon passage dans le 2e quart-temps lorsqu’il a joué « à la Draymond Green » pour diriger l’attaquer. Mais aussi beaucoup de déchets, notamment dans le 4e quart-temps avec des paniers tout cuits qu’il ne doit jamais rater.

✅ ⛔ Kelly Oubre Jr. Tout était quasi parfait jusqu’à ce marcher à 13 secondes de la fin. De l’adresse à 3-points, de la défense et des qualités de leader qui s’affirment au fil des matches. Et puis il gâche tout avec ce marcher…

⛔ Terry Rozier. Mangé physiquement par Jimmy Butler en fin de 4e quart-temps, il a beaucoup trop balancé : 8 sur 25 aux tirs dont 3 sur 10 à 3-points. Son dernier tir à 3-points, affreux, sur la tranche, ne s’imposait. Les Hornets avaient le temps pour tenter de d’égaliser et cette prière dans le coin était le plus mauvais choix à faire.

LA SUITE

Miami (5-7) et Charlotte (3-10) : les équipes s’affrontent à nouveau samedi. Même salle.