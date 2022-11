Les premières images de la Jordan Why Not 0.6

Malgré les tempêtes essuyées par Russell Westbrook ces derniers saisons, Jordan Brand roule toujours pour le meneur vétéran des Lakers, qui essaie depuis peu de se relancer dans un rôle de 6e homme. 6, comme le numéro de sa prochaine chaussure signature, la Jordan Why Not 0.6, dont les premières images viennent d’être dévoilées.

On y voit une tige travaillée en rouge avec une partie arrière visiblement en daim. L’originalité se situe au niveau de la fermeture éclair dont les crans se prolongent autour du col, en jaune. Les finitions tels que le logo du joueur ou le « Jumpman », apparaissent également en jaune. La semelle est également en rouge et jaune.

Plus d’infos à venir sur la composition, la date de sortie et le prix de la Jordan Why Not 0.6.

